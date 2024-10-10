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  • 10.10.24, 09:48

Товарообмен в августе сократился, прежде всего со странами Европейского Союза

По данным Департамента статистики, в августе 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 1%, импорт – на 8%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на почти 1,5 миллиарда евро и импортировано на более 1,6 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 169 миллионов евро, что на 122 миллиона меньше, чем годом ранее.
Одной из самых крупных статей экспорта в августе стала сельскохозяйственная продукция.
  • Одной из самых крупных статей экспорта в августе стала сельскохозяйственная продукция. Foto: Andras Kralla
По словам руководителя группы внешней торговли Департамента статистики Эвелин Пуура, влияние на товарообмен в августе этого года оказало продолжающееся сокращение экспорта и импорта с государствами-членами Европейского Союза: «По сравнению с прошлым годом в августе экспорт с государствам-членами сократился на 3%, импорт – на 8%. При этом экспорт в страны, не входящие в Европейский Союз, увеличился на 6%».
Из товаров в августе больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). В годовом сравнении больше всего сократился экспорт минерального топлива (на 31 миллион евро) и механических машин (на 26 миллионов евро). Более всего (на 25 миллионов евро) увеличился экспорт из Эстонии электрооборудования.
В августе больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (13%) и Швецию (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование (в т.ч. телефоны, детали моторов), в Латвию – минеральную продукцию (в т.ч. природный газ) и в Швецию – изделия из древесины (в т.ч. окна и двери). Экспорт товаров сократился больше всего в Сингапур (на 44 миллиона евро) и Финляндию (на 39 миллионов евро), куда по сравнению с прошлым годом экспортировалось меньше минеральной продукции (в т.ч. сланцевого масла и топливного масла). Более всего экспорт товаров вырос в Нидерланды (на 34 миллиона евро), куда более всего экспортировали минеральную продукцию (в т.ч. сланцевое масло).
Экспорт товаров эстонского производства сократился в августе по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 2%. Их доля в общем объеме экспорта осталась на уровне прошлого года и в этом году составила 63%.
В августе больше всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, электрооборудование и минеральную продукцию (доля всех составила по 13%). В годовом сравнении больше всего сократился импорт электрооборудования (на 39 миллионов евро) и механических машин (на 35 миллионов евро). Больше всего вырос импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 10 миллионов евро).
Основными партнерами по импорту в августе были Финляндия (16% от общего объема импорта), Литва и Германия (по 11%). Из Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии – транспортных средств. По сравнению с прошлым годом больше всего импорт товаров сократился из Дании (на 32 миллиона евро), Финляндии (на 32 миллиона евро), Германии и США (по 22 миллиона евро). Из Дании меньше, чем в прошлом году, импортировали электрооборудование (в т.ч. генераторы тока), из Финляндии – минеральную продукцию (в т.ч. электроэнергию), из Германии – транспортные средства (в т.ч. легковые автомобили, тракторы) и из Соединенных Штатов Америки – минеральную продукцию. Больше всего вырос импорт товаров из Швеции (на 5 миллионов евро).
Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024.

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