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  • 17.11.24, 13:17

Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года

По словам властей Таллинна, рождественский рынок на Ратушной площади мало посещают в январе, поэтому его свернут сразу после наступления нового года, пишет портал “Бублик”.
Рождественский рынок прекратит работу сразу после Нового года
В предыдущие годы рынок закрывался сразу после Богоявления. Например, 2023 году рождественский рынок был торжественно открыт 1 декабря и продолжал свою работу до 6 января 2024. Рынок был открыт каждый день с 11:00 до 22:00.
«На изменение времени проведения рождественской ярмарки повлияло количество посетителей, — говорит старейшина Кесклинна Сандер Андла (Партия реформ). - Согласно опыту прошлых лет, местные жители тоже ходят на рождественский базар в основном перед Рождеством», - пояснил он.
По словам Андла, рынок будет работать на Ратушной площади до 27 декабря, но потом площадь продолжит украшать рождественская елка.

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