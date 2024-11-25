Германия начала расследование крушения самолета DHL в Литве
Расследование крушения самолета немецкого концерна DHL проводят власти Германии, а также представители самой компании – в DHL сообщили об отсутствии подозрительных посылок на борту самолета, пишет Deutsche Welle.
25 ноября утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. Foto: AP/Scanpix
Власти Германии начали расследование после крушения грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе, в результате которого погиб один человек. Немецкие ведомства «находятся в тесном контакте с соответствующими органами внутри страны и за рубежом», цитирует в понедельник, 25 ноября, dpa заявление представителя одного из ведомств безопасности ФРГ.
В понедельник утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL, по предварительным данным, пилот самолета погиб, передает Rus.Delfi.lt.
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