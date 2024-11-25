Назад 25.11.24, 09:04 В Вильнюсе упал грузовой самолет В понедельник утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL, по предварительным данным, пилот самолета погиб, передает Rus.Delfi.lt.

Возле аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет. Foto: AFP/Scanpix

Сообщается, что в самолете находились четыре человека: два пилота и два работника.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом, но позже службы уточнили, что катастрофа произошла рядом с домом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание, второй пилот погиб.

Изначально сообщалось, что самолет упал на двухэтажный жилой дом, но позже службы уточнили, что катастрофа произошла рядом с ним. На земле никто не пострадал.

Известно, что упал самолет компании DHL. Самолет летел из Лейпцига, компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет.