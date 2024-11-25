Темпы роста зарплат снижаются. IT-сектор ожидает в два раза меньший рост зарплат
Средняя зарплата в третьем квартале составила 1959 евро, что на 8,1% больше, чем год назад. В дальнейшем рост зарплат замедлится, и IT-сектор ожидает в следующем году намного меньшее давление расходов на персонал.
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Во втором квартале средняя зарплата впервые превысила отметку в 2000 евро и составила 2007 евро. Хотя в третьем квартале годовой рост зарплат был выше, чем в предыдущем квартале (7,2%), более низкая база сравнения снова опустила среднюю зарплату ниже отметки 2000 евро.
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