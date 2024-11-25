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  • 25.11.24, 09:42

Темпы роста зарплат снижаются. IT-сектор ожидает в два раза меньший рост зарплат

Средняя зарплата в третьем квартале составила 1959 евро, что на 8,1% больше, чем год назад. В дальнейшем рост зарплат замедлится, и IT-сектор ожидает в следующем году намного меньшее давление расходов на персонал.
По словам Иво Суурсоо, председателя совета директоров и владельца технологической компании Oixio Group, в их секторе стало больше соискателей, но эксперты высокого уровня стали реже менять место работы.
  • По словам Иво Суурсоо, председателя совета директоров и владельца технологической компании Oixio Group, в их секторе стало больше соискателей, но эксперты высокого уровня стали реже менять место работы. Foto: Andras Kralla
Во втором квартале средняя зарплата впервые превысила отметку в 2000 евро и составила 2007 евро. Хотя в третьем квартале годовой рост зарплат был выше, чем в предыдущем квартале (7,2%), более низкая база сравнения снова опустила среднюю зарплату ниже отметки 2000 евро.

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