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  • 26.11.24, 10:05

Трамп пообещал ввести новые тарифы для Канады, Мексики и Китая

Следующий президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25% таможенный тариф на товары из Канады и Мексики, а также дополнительный 10% тариф на китайские товары.
Следующий президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в свой первый день пребывания в должности.
  • Следующий президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в свой первый день пребывания в должности. Foto: Reuters/Scanpix
В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что введет тарифы на все импортные товары из Мексики и Канады в первый день своего президентства, пока «наркотики, особенно фентанил, и все нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну».

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