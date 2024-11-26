Трамп пообещал ввести новые тарифы для Канады, Мексики и Китая

Следующий президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в свой первый день пребывания в должности. Foto: Reuters/Scanpix
В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что введет тарифы на все импортные товары из Мексики и Канады в первый день своего президентства, пока «наркотики, особенно фентанил, и все нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну».
Облачные услуги Telia – крупнейшей ИТ- и телекоммуникационной компании Эстонии – используют сотни местных предприятий. Основная причина заключается в том, что дата-центры находятся на территории Эстонии, а это значительно снижает риски безопасности, связанные с использованием зарубежных хостинговых услуг.