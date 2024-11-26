Назад 26.11.24, 10:05 Трамп пообещал ввести новые тарифы для Канады, Мексики и Китая Следующий президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25% таможенный тариф на товары из Канады и Мексики, а также дополнительный 10% тариф на китайские товары.

Следующий президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в свой первый день пребывания в должности. Foto: Reuters/Scanpix

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что введет тарифы на все импортные товары из Мексики и Канады в первый день своего президентства, пока «наркотики, особенно фентанил, и все нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну».