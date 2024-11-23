На пост министра финансов США претендует известный инвестор

В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не самые актуальные события прошедшей недели, и даже не совсем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Мы обсуждали ЕГО – 47-го президента США Дональда Трампа. Как его избрание повлияет на экономику и фондовые рынки?