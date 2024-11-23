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  • 23.11.24, 12:44

На пост министра финансов США претендует известный инвестор

Избранный президент США Дональд Трамп назначил очередного члена своей будущей администрации, предложив на пост министра финансов известного инвестора Скотта Бессента, сообщает Reuters.
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент.
  • Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент. Foto: Dominic Gwinn
Уолл-стрит с интересом следила за тем, кого выберет Трамп будущим министром финансов, учитывая его планы по снижению налогов и изменению мировой торговли путем введения тарифов.

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