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  • 29.11.24, 15:24

Инфляция в еврозоне превысила целевой уровень

Инфляция в еврозоне в ноябре выросла до 2,3%, впервые за более чем три месяца превысив целевой уровень Европейского центрального банка в 2%, сообщает Financial Times.
В последний раз инфляция в еврозоне превышала уровень 2% в августе.
  • В последний раз инфляция в еврозоне превышала уровень 2% в августе. Foto: Reuters/Scanpix
По данным британского издания, рост потребительских цен соответствовал ожиданиям аналитиков. По их мнению, ускорение инфляции связано с базовым эффектом прошлого года, так как тогда цены на энергоресурсы заметно снизились.

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