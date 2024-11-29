Инфляция в еврозоне превысила целевой уровень

На этой неделе ожидается публикация последних данных за третий квартал. Кроме того, будут представлены несколько макроэкономических показателей как из еврозоны, так и из Соединённых Штатов. Также наступает праздничный сезон, в течение которого торговля на фондовых рынках будет приостановлена.