Инфляция в еврозоне превысила целевой уровень

В последний раз инфляция в еврозоне превышала уровень 2% в августе. Foto: Reuters/Scanpix
По данным британского издания, рост потребительских цен соответствовал ожиданиям аналитиков. По их мнению, ускорение инфляции связано с базовым эффектом прошлого года, так как тогда цены на энергоресурсы заметно снизились.
На этой неделе ожидается публикация последних данных за третий квартал. Кроме того, будут представлены несколько макроэкономических показателей как из еврозоны, так и из Соединённых Штатов. Также наступает праздничный сезон, в течение которого торговля на фондовых рынках будет приостановлена.
Мрачная атмосфера, взвинтившая процентные ставки до потолка и ослабившая энтузиазм корпоративных инвестиций, рассеивается. Это дает повод поискать бизнес-проекты, отложенные на время в долгий ящик, считает Арко Куртманн, руководитель отдела банковского обслуживания бизнес-клиентов Coop Pank.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.