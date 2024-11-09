Банк Эстонии: в ближайшие годы высокая инфляция никуда не исчезнет

С инфляцией в 4% и выше нам предстоит жить еще много лет – причиной тому повышение налогов, рост в сфере услуг и рост зарплат, прогнозирует Банк Эстонии.
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«Еда и энергия будут поддерживать рост цен в конце года. Через год-два рост эстонских цен все равно продолжит оставаться в пределах 4%. И большую долю роста цен как в 2025, так и в 2026 годах будут составлять повышения налогов», – отметил экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
А через три года, то есть, в 2027-м, по оценке центробанка, инфляцию в Эстонии продолжит поддерживать новая система продажи квот на выброс углекислого газа передает rus.err.ee.
Похожий сценарий наблюдается во всей Европе, где еврибор опять немного повысился, поскольку Европейский центробанк ожидал большего снижения инфляции.
«Очень сильное влияние оказал рост цен на продукты питания. Если обратить внимание на детали, то сильно подорожали авиабилеты, и на этот раз это было связано со школьными каникулами. Также цены на услуги в среднем подорожали на 7%», – говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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