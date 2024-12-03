Назад 03.12.24, 06:00 Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму Владелец продающей вооружение компании Bristol Trust, которая получила миллионы евро от государства и оказалась в центре уголовного расследования, вывел из нее активы и договоры.

Антс Пыльдсам (справа) в суде несколько недель назад. Foto: Andras Kralla

Активы и договоры Bristol Trust, которая за несколько лет продала государству множество оружия, прицелов, гранат, бронежилетов и другого военного оборудования, оказались в новой компании Антса Пыльдсама — Strobil OÜ, созданной несколько недель назад. На старой фирме остались два уголовных дела, которые теперь объединены в одно. Кроме того, Bristol Trust получила новое название — Surrestik OÜ.