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  • 03.12.24, 06:00

Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму

Владелец продающей вооружение компании Bristol Trust, которая получила миллионы евро от государства и оказалась в центре уголовного расследования, вывел из нее активы и договоры.
Антс Пыльдсам (справа) в суде несколько недель назад.
  • Антс Пыльдсам (справа) в суде несколько недель назад. Foto: Andras Kralla
Активы и договоры Bristol Trust, которая за несколько лет продала государству множество оружия, прицелов, гранат, бронежилетов и другого военного оборудования, оказались в новой компании Антса Пыльдсама — Strobil OÜ, созданной несколько недель назад. На старой фирме остались два уголовных дела, которые теперь объединены в одно. Кроме того, Bristol Trust получила новое название — Surrestik OÜ.

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