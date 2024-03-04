Оружейный магнат Антс Пыльдсам (слева) продал Украине лазерные прицелы с помощью немца Хайко Денена (справа). Сделка принесла им мегаприбыль.Фото: коллаж Алёны Ценно

Эстонские компании получили крупную прибыль на продаже оружия Украине

Две эстонские компании получили необычно большую прибыль от сделки с украинским оружием.

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