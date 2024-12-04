Солидный иск: бывший вице-мэр Тарту рассчитывает получить от государства 77 000 евро

Поскольку Государственный суд не принял жалобу бизнесмена и члена партии «Отечество» Парвела Пруунсильда, вступило в силу решение нижестоящей инстанции. Согласно ему, иск Пруунсильда о возмещении морального ущерба и опровержении сведений, изложенных прокурором Кретель Тамм в публикации на портале ERR, не подлежит рассмотрению в гражданском суде.
Деньги, выведенные из второй пенсионной ступени, сократили доходы банков от управления фондами, но привлекли новых заемщиков. Освободившиеся средства были использованы для первоначальных взносов по ипотеке, увеличения вкладов и погашения старых обязательств.
Поскольку Государственный суд не принял жалобу бизнесмена и члена партии «Отечество» Парвела Пруунсильда, вступило в силу решение нижестоящей инстанции. Согласно ему, иск Пруунсильда о возмещении морального ущерба и опровержении сведений, изложенных прокурором Кретель Тамм в публикации на портале ERR, не подлежит рассмотрению в гражданском суде.
После того как около двадцати человек дали показания в рамках дела о коррупции, по которому проходят Парвел Пруунсильд и Прийт Хумал, сегодня слово взял сам обвиняемый Хумал, впервые высказавшись по всем вопросам, обсуждаемым на протяжении трех месяцев.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.