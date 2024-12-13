Центробанк Германии значительно снизил ожидания: следующий год будет нулевым

По словам президента Центрального банка Германии Йоахима Нагеля, особенно сильно страдают немецкая промышленность, экспортный сектор и инвестиции. Foto: AFP/Scanpix
Экономического восстановления придется еще подождать. Немецкая экономика уже сейчас сталкивается с встречным ветром, но, помимо этого, у нее есть и структурные проблемы, отметил президент Bundesbank Йоахим Нагель.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.