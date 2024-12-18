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  • 18.12.24, 16:55

Суд утвердил план санации Planet42

Харьюский уездный суд утвердил план санации находящегося в затруднительном положении стартапа по аренде автомобилей Planet42, т.е. компании Inclusion OÜ.
Основатель Planet42 Ээрик Оя.
  • Основатель Planet42 Ээрик Оя. Foto: Raul Mee
В ноябре кредиторы эстонской компании Inclusion OÜ, у которой возникли трудности из-за южноафриканского автопрокатного бизнеса Planet42, проголосовали за план санации и вскоре станут владельцами фирмы.

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