Суд утвердил план санации Planet42

В ноябре кредиторы эстонской компании Inclusion OÜ, у которой возникли трудности из-за южноафриканского автопрокатного бизнеса Planet42, проголосовали за план санации и вскоре станут владельцами фирмы.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.