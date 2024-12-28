СМИ: Финляндия предотвратила разрыв Estlink 1 и новый разрыв Balticconnector

Если бы судно Eagle S продолжило свой путь, оно могло бы в течение получаса повредить подводный кабель Estlink 1, и в течение часа – газопровод Balticconnector, который в октябре прошлого года был поврежден китайским судном Newnew Polar Bear, пишет rus.err.ee
со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Вертолеты Сил обороны и пограничной службы с вооруженными полицейскими из спецподразделения Karhu и спецподразделений береговой охраны Финского залива на борту зависли над судном. Около двадцати человек с помощью каната спустились на палубу, и в 00:18 26 декабря финские власти взяли под контроль судно, принадлежащее российскому теневому флоту.
Повреждение Estlink 1 значительно ослабило бы электроснабжение Эстонии.