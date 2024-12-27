Назад 27.12.24, 15:24 Рютте: НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море Президент Финляндии Александр Стубб в связи с повреждением эстонско-финского морской энергокабеля Estlink 2 заявил, что НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море.

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«Мы договорились с Эстонией, что хотим присутствия НАТО, особенно в районе критически важных объектов инфраструктуры, и на этот запрос уже был дан ответ», – сказал Стубб, передает rus.err.ee.

В пятницу, 27 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море.

«Я говорил с Александром Стуббом о ведущемся под руководством Финляндии расследовании возможного саботажа в отношении подводного кабеля. Я выразил свою полную солидарность и поддержку», – написал Рютте на медиаплатформе X.

Рютте не уточнил, как и когда НАТО увеличит свое присутствие.