«Мы договорились с Эстонией, что хотим присутствия НАТО, особенно в районе критически важных объектов инфраструктуры, и на этот запрос уже был дан ответ», – сказал Стубб, передает rus.err.ee.
В пятницу, 27 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море.
«Я говорил с Александром Стуббом о ведущемся под руководством Финляндии расследовании возможного саботажа в отношении подводного кабеля. Я выразил свою полную солидарность и поддержку», – написал Рютте на медиаплатформе X.
Рютте не уточнил, как и когда НАТО увеличит свое присутствие.
В среду в 12:26 произошла аварийная остановка линии постоянного тока EstLink 2, соединяющей Эстонию и Финляндию. Причина отключения пока неизвестна, но в момент аварии мимо проходило судно из Санкт-Петербурга.
Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi. Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.