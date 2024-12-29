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  • 29.12.24, 14:25

В Финляндии произошел исторический поворот в производстве электричества

В Финляндии произошло историческое событие в сфере энергетики – ветровая энергия превзошла гидроэнергию, пишет Yle.
Ветряк в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное.
  • Ветряк в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla
Еще несколько лет назад доля ветроэнергетики в производстве электричества была незначительной, но в последнее время наблюдается стремительное развитие, и сейчас в Финляндии с помощью ветра вырабатывают около пятой части электричества, а в лучшие дни – даже более половины. Таким образом ветровая энергия стала одним из краеугольных камней Финляндии, и потенциал ветроэнергетики огромен. В перспективе Финляндия может стать энергетической державой, то есть локомотивом Европы в энергосекторе.
По словам исследователя Университета LUT Петтери Лааксонена, суммарно ветровая и солнечная энергия могли бы достичь в тридцать четыре раза больше прошлогоднего производства электроэнергии в Финляндии.
«Мы в состоянии производить значительно больше десяти процентов будущих потребностей Европы в электроэнергии в виде различных химикатов и других форм, одним из которых является водород, используемый в качестве компонента химикатов», – заявил исследователь.

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