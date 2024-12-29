Назад 29.12.24, 14:25 В Финляндии произошел исторический поворот в производстве электричества В Финляндии произошло историческое событие в сфере энергетики – ветровая энергия превзошла гидроэнергию, пишет Yle

Ветряк в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla

Еще несколько лет назад доля ветроэнергетики в производстве электричества была незначительной, но в последнее время наблюдается стремительное развитие, и сейчас в Финляндии с помощью ветра вырабатывают около пятой части электричества, а в лучшие дни – даже более половины. Таким образом ветровая энергия стала одним из краеугольных камней Финляндии, и потенциал ветроэнергетики огромен. В перспективе Финляндия может стать энергетической державой, то есть локомотивом Европы в энергосекторе.

По словам исследователя Университета LUT Петтери Лааксонена, суммарно ветровая и солнечная энергия могли бы достичь в тридцать четыре раза больше прошлогоднего производства электроэнергии в Финляндии.

«Мы в состоянии производить значительно больше десяти процентов будущих потребностей Европы в электроэнергии в виде различных химикатов и других форм, одним из которых является водород, используемый в качестве компонента химикатов», – заявил исследователь.