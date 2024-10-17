Зеленая энергетика Эстонии борется с зависимостью от китайского оборудования

Подавляющее большинство солнечных панелей, которые устанавливают в Европе – китайского производства. Есть вероятность, что китайские компании займут и европейский рынок ветряков, если этому не помешает начатое Еврокомиссией расследование. Не означает ли переход Эстонии к зеленой энергетике зависимость от Китая?
- Enefit Green является одним из крупнейших в балтийском регионе владельцев ветряных и солнечных парков. Foto: Andras Kralla
На прошлой неделе центристская фракция Рийгикогу почти в полном составе побывала на электростанциях и крупных, энергоемких предприятиях Нарвы. Центристы в последнее время все более резко критикуют зеленый переход, и председатель фракции ЦП Лаури Лаатс сказал ДВ, что в нынешнем виде переход на возобновляемую энергию вредит экономике Эстонии и поддерживает экономику Китая.
«Если мы говорим про зеленую энергетику – это ветряки, солнечные панели и, конечно, аккумуляторы, потому что без них вся система нормальным образом не работает. И все эти компоненты мы импортируем, в первую очередь, из Китая», – сказал Лаатс.
Он отметил, что, по его данным, около 80% затрат при строительстве ветряных и солнечных парков – это оборудование и материалы. И если такие проекты субсидируются, то деньги эстонских налогоплательщиков прямо идут китайским фирмам.
Импортозамещение по-европейски
Лаури Лаатс считает, что Эстония по мере перехода со сланца на возобновляемые источники энергии теряет энергетическую независимость и все больше зависит от китайских производителей, которые побеждают в конкуренции благодаря низким ценам.
Мы можем спокойно перейти на зеленую энергию только в том случае, если большинство этих компонентов будет производиться у нас в Европе – хотя бы в Европе.
Лаури Лаатс
председатель фракции Центристской партии
Одна из крупнейших компаний в сфере возобновляемой энергии в балтийском регионе – Enefit Green. У нее 23 ветропарка в Эстонии и Литве, а также 42 солнечные электростанции в Эстонии и Польше. По словам пресс-секретаря Enefit Green Кадри Корстен, ЕС борется с зависимостью от Китая:
«Это правда, что доля Китая в производстве некоторых технологий возобновляемой энергетики в настоящее время значительна. Однако Европейский Союз активно работает над снижением риска зависимости посредством стратегических инициатив и инвестиций».
- Руководитель недвижимости Кренгольма Яанус Микк показывает парламентариям нарвские водопады. Когда-то они приводили в движение станки, теперь для этого требуется электроэнергия. Foto: Николай Андреев
Китайские ветряки пока не добрались до европейского ветра
Старший лектор TalTech, доктор наук в сфере энергетики Игорь Крупенский считает, что серьезной зависимости от китайской продукции в эстонской зеленой энергетике нет.
«Ветряки, которые мы здесь в Эстонии ставим – это Vestas и Siemens Gamesa. Поэтому, я считаю, не совсем актуально говорить, что мы “подсаживаемся” на китайских поставщиков. Другой вопрос, где производятся ветряки, которые нам продают под датскими и немецкими логотипами, – это я затрудняюсь сказать», – сказал Крупенский.
Датская Vestas когда-то была крупнейшим производителем ветряков в мире, но, по данным Bloomberg
, пропустила вперед двух китайских конкурентов, опустившись на третье место (и при этом все равно оставшись единственным европейским производителем в мировом ТОП 5).
Siemens Gamesa сейчас восьмая в мире. Зарегистрированная в Испании компания появилась в результате слияния подразделения Siemens по производству ветряков с испанским конкурентом Gamesa Corporación Tecnológica.
По словам пресс-секретаря Enefit Green Кадри Корстен, в Эстонии, помимо этого, строятся ветряки немецкой Nordex.
В отличие от фотоэлектрических панелей и батарей, производство ветрогенераторов – это область, в которой Европейский Союз превосходит других.
Кадри Корстен
пресс-секретарь Enefit Green
По данным Reuters
, большинство ветряков для ветропарков, строящихся в Европе, поставляют европейские производители. Однако китайские компании начинают мощную экспансию на европейский рынок. Огромные объемы выпуска продукции, вызванные бумом ветроэнергетики в самом Китае, позволяют компаниям из Поднебесной поддерживать низкие цены.
Но весной Еврокомиссия инициировала расследование, чтобы выяснить, нет ли еще одной причины дешевизны: не субсидирует ли китайское правительство свои компании, помогая им выиграть конкуренцию с европейцами?
Два варианта: дорогое или китайское
«Сегодня менее 3% солнечных панелей, установленных в Европе, производятся в Европе. Мы не можем допустить, чтобы то, что произошло с солнечными батареями, повторилось с электромобилями, ветряной энергетикой или микросхемами», – заявила
в апреле этого года вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер Хансен.
- Комбинированный парк солнечных панелей и ветряков Enefit Green близ Палдиски. Foto: Andras Kralla
По данным Enefit Green, в прошлом году около 70-80% всего мирового производства солнечных панелей приходится на Китай.
«Такая высокая доля обусловлена обширными производственными мощностями Китая и конкурентоспособной ценовой политикой. Европейский Союз реагирует введением пошлин, чтобы обеспечить конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке», – сообщила руководитель Enefit Green по коммуникациям Кадри Корстен.
Однако введение пошлин грозит удорожанием продукции. По информации Reuters
, в США введение пошлин на китайские солнечные панели привело к тому, что панели на американском рынке подорожали в два раза.
Впрочем, в Эстонии устанавливают панели не только китайского производства.
«Да, у нас есть китайские производители, но есть и производители из Германии, из Польши. Так что, нельзя сказать, что 100% солнечных панелей у нас – из Китая», – сказал Игорь Крупенский.
Спрос на аккумуляторы взлетает
Глобальный рынок хранения энергии, по данным Bloomberg, почти утроился в 2023 году, что является самым большим годовым приростом за всю историю. Рост происходит на фоне падения цен, особенно в Китае, где стоимость систем хранения энергии в феврале нынешнего года была на 43% ниже, чем годом ранее.
Речь не об аккумуляторах телефонов или электромобилей, а о системах хранении энергии для целых городов. Доктор наук по энергетике Игорь Крупенский пояснил для ДВ, зачем они нужны:
«Если у вас есть электростанция, вы можете рубильник включить или выключить, или скорректировать нагрузку. Для солнца и ветра такого рубильника нет. Когда солнце светит, вы будете получать электроэнергию, и нужна ли она вам сейчас, никто не спросит. Поэтому для балансирования таких систем нужны какие-то системы хранения энергии».
- Игорь Крупенский не согласен, что эстонская энергетика становится все более зависимой от Китая.
Данные о том, какова доля Китая на мировом рынке таких систем, разнятся в пределах 45-65%. Reuters пишет
, что ведущий китайский производитель систем хранения энергии (компания CATL) контролирует 40% мирового рынка.
По словам Кадри Корстен, велика доля Китая и на рынке инверторов – еще один необходимый элемент для ветропарков и солнечных панелей.
Альтернативы внутри альтернативной энергетики
По словам Крупенского, большие аккумуляторы для хранения энергии солнца и ветра в Эстонии понемногу начинают устанавливать, и пока их мощности невелики. Но им может быть альтернатива:
«Аккумуляторы – это только один вариант. В Палдиски у нас осуществляется интересный проект Energiasalv
– это насосная гидроэлектростанция. Это будет две емкости с водой и разница высот. Когда у вас избыток электроэнергии, вы воду насосами качаете наверх. А когда вам потребуется электроэнергия, вы используете это как обычную гидроэлектростанцию – вода течет вниз и производит электроэнергию. Здесь тоже нельзя сказать, что мы сильно от кого-то зависим».
«Еще один вариант – из излишков энергии производить водород и потом использовать его как конечный продукт, – добавил ученый. – Я бы не сказал, что здесь только китайские технологии. У нас есть эстонская компания Stargate Hydrogen
, которая это активно развивает».
- Ученый Ян Густав Гролиг из Stargate Hydrogen на технологической конференции в Юлемисте рассказывает о технологии получения водорода, при использовании которой не происходит выбросов углекислого газа. Foto: Ülemiste City Future Forum
Игорь Крупенский отметил также, что для понимания зависимости нужно разделять производство электрической и тепловой энергии (которой в Эстонии тратится больше, чем электрической).
«По тепловой энергии наша независимость, наоборот, увеличивается, потому что мы используем биомассу вместо природного газа, а это наш местный продукт, – сказал Крупенский. – Природный газ никогда в Эстонии не добывали, он всегда закупался – раньше из России, а сейчас он приходит из Америки, из Норвегии, из Катара».
Ресурсы для зеленого перехода – тоже привозные
Еще одна грань «зеленой зависимости» от Китая – стратегические материалы, в том числе редкоземельные металлы. Об этой проблеме не раз говорил
Алар Салусте, руководитель компании R-S Osa, подразделения Ragn-Sells, которое строит под Нарвой завод по добыче карбоната кальция (чистого мела) из сланцевых золоотвалов электростанций.
По его словам, после запуска предприятия в работу из миллионов тонн сланцевой золы можно добывать не только карбонат кальция, но и редкоземельные металлы, которые сейчас экспортируются из Китая.
Как писали ДВ
со ссылкой на Financial Times, китайские компании сейчас контролируют 90% мирового производства редкоземельных металлов и более половины мощностей по переработке кобальтовых, никелевых и литиевых руд, необходимых для производства электромобильных аккумуляторов. Поэтому 14 западных стран, включая Эстонию, создают коалицию по поддержке собственного производства этих стратегических материалов.
В Эстонии производителем редкоземельных металлов является NPM Silmet в Силламяэ, к той же корпорации NPM относится и строящийся в Нарве завод магнитов, который будет потребителем таких материалов.
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ERR. Но загадывать пока рано.
Недавний спад Enefit Green заставил меня задуматься, а буду ли я верить в будущее возобновляемой энергетики, даже если цифры окажутся ниже тех, на которые я рассчитывал.
Под Нарвой, рядом с Балтийской электростанцией появится завод по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Через три года при поддержке TalTech и Фонда справедливого перехода должна быть запущена пилотная пиролизная установка, после нее – полномасштабная.
На этой неделе внимание ДВ было приковано к Ида-Вирумаа: во вторник редакция ДВ общалась в Нарве с местными предпринимателями
, а на следующий день прошла нарвская экономическая конференция.
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