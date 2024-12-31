С Новым годом! Время сводить душевную бухгалтерию

Так ли важен Новый год, «линия перемены дат», за которой одна цифра меняется на другую? Может это и формальность, но формальность приятная и полезная – наш шанс замедлиться, подвести итоги и определиться с планами. Момент, когда под звон вилок и бокалов, можно на минутку забыть о штормах за окном, ценах на электричество и международной обстановке. Пусть это будет время беззаботности и даже самой великой роскоши XXI века – надежды на лучшее будущее.
- Посвятим лишний выходной не только медитации под елкой с мандаринами и шампанским, но и сведением душевной бухгалтерии: вспомним, что отнимало силы в уходящий отчетный период, и что их придавало. Foto: Николай Андреев
А еще, давайте посвятим лишний выходной не только медитации под елкой с мандаринами и шампанским, но и сведением душевной бухгалтерии: вспомним, что отнимало силы в уходящий отчетный период, и что их придавало. Давайте скажем спасибо тем, благодаря кому идти вперед в 2024-м было проще, семье, друзьям, коллегам, любимому делу. Тому, что останется актуальным в любой шторм. Давайте напомним себе – в 2025-м меньше рассчитывать на чужую государственную мудрость всех уровней, а больше на собственные силы и товарищеское плечо тех, с кем нам повезло делить ценности и цели.
Мы желаем – предпринимателям быть устойчивыми ко всем макро- и микроэкономическим потрясениям, всем деловым людям – сил и упорства. Наемным работникам – не забывать ни об общих корпоративных задачах, ни о собственных выгодах. Ну, а «слугам народа» – разглядеть большую картину экономических реалий, даже увлекшись битвой за электоральные баллы.
Пусть день 1 января будет тихим и счастливым, а уже 2-го – откроется новый «отчетный период». Пора делать деньги и добрые дела.
А «Деловые ведомости» обязательно напишут об этом новости.
С Новым годом!
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