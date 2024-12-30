Назад 30.12.24, 06:00 Картина маслом: 2024-й закончился, да здравствует 2025-й! Конец года – всегда хороший повод остановиться, оценить уже произошедшее и спроецировать это в будущее. Тут главное не увлекаться прогнозами, так как один год – весьма небольшой горизонт, чтобы делать долгосрочные выводы. Тем более, если речь об экономике и рынках. И тем не менее, некоторые новые тенденции в этом году попытались пустить корни, тогда как другие еще сильнее укоренились, что дает определенные намеки на год грядущий.

Поведение рынка в рамках одного года изучено вдоль и поперек. Например, самый плохой месяц – это сентябрь, а под конец года все ждут «рождественского ралли». Однако уходящий 2024-й в очередной раз показал, что объективные причины сильнее статистики и ожиданий. В этом году сентябрь оказался лучше многих других месяцев, а рождественское ралли так и не случилось.

Где правда, а где ложь

Сентябрь оказался сильнее, чем можно было от него ожидать, по двум причинам.

Во-первых, Федеральная резервная система после длительного поднятия ставок впервые ее понизила. Да еще и сразу на 0,5 процентных пункта.

Во-вторых, под конец сентября вера в победу Дональда Трампа на выборах в США крепла с каждым днем, что подогревало и рынок.

Под конец года можно констатировать, что первая причина оказалась ложной, вторая – легитимной лишь на первый взгляд.

Украденное Рождество

На декабрьском заседании ФРС вновь понизила ставку, что, по логике, должно было бы опять взбодрить рынки. Однако выступление главы центробанка Джерома Пауэлла привело к обратному эффекту. Он, как Гринч, украл у рынка рождественское ралли.

Справедливости ради нужно заметить, что Пауэлл не сказал ничего нового и неожиданного. Скорее, рынок пребывал в эйфории ожиданий предстоящего ралли, и когда ему напомнили о реальном положении дел, то он, как ребенок, сильно расстроился. Чуда не случилось – подарков под елкой не оказалось!

Реальность же такова, что инфляция, которая уже как три года причиняет дискомфорт, а местами и создает реальную проблему, не хочет окончательно капитулировать. И, похоже, эта тема будет оставаться актуальной как минимум и первую половину 2025-го.

Неопределенность сменилась большей неопределенностью

Рождественское ралли не сумел спасти даже Трамп. Несмотря на весьма радостную реакцию рынка на его переизбрание, под конец года весь этот позитив сдулся.

Более того, в длинный список его всевозможных обещаний, на которые рынок и делает ставку, входят и те, что могут усугубить ситуацию с инфляцией.

В начале этого года одним из важных факторов неопределенности для рынков и экономик были выборы в США. Они прошли, однако неопределенности стало еще больше, и она, очевидно, будет во многом определять поведение в новом году.

Читать еще 27.12.24, 10:48 Планы инвесторов на 2025 год: где искать прибыль и чего избегать Германия буксует На европейском континенте эта неопределенность уже вызывает споры и разногласия, которых и без того в этом регионе было предостаточно. Одни призывают не поддаваться на провокации Трампа, другие же предлагают «вести переговоры, а не мстить». Война в Украине, которая не оказала прямого влияния на рынки, за исключением отдельных игроков оборонного сектора, продолжает подливать масла в эти споры, что делает обстановку еще менее приятной. Но на сегодняшний день на рынки больше все-таки влияет не столько этот фон, а внутренние проблемы отдельных европейских стран. И в первую очередь двух крупнейших экономик Европейского Союза. В Германии, которая никак не может завести свой экономический мотор, в начале нового года грядут выборы, результаты, которых, вероятно не сильно что изменят для рынков. Но они могут повлиять на ход дискуссии в стране об увеличении лимита по государственным займам. Сейчас этот долговой лимит ограничивает дефицит госбюджета страны до 0,35% от ВВП. Изменение этих ограничений позволит увеличить вливания капитала в стагнирующую экономику и в идеале ее воскресить.

Однако примеры ряда секторов – автомобильного и обрабатывающей промышленности – как будто намекают, что дополнительные вливания капитала могут оказать обезболивающий эффект, но не вылечить саму болезнь. Хотя в краткосрочной перспективе такой ход может быть воспринят рынком позитивно. Главное, чтобы страна окончательно не встала на этот легкий путь решения проблем, который для некоторых уже стал проблемой сам по себе.

Франция тонет в долгах

Во Франции, где госдолг уже составляет почти 113% от ВВП, а дефицит бюджета в этом году будет чуть более 6%, фискальная ситуация уже привела к смене премьер-министра. Основная задача нового главы правительства на сегодняшний день – сократить дефицит, не разгневав оппозицию, то есть, по сути, миссия невыполнима.

Но если политические треволнения, которые продолжают сотрясать Францию, оказывали пока сдержанное влияние на рынок, то проблема с публичными финансами во второй экономике Европейского Союза могут привести к куда более масштабным проблемам.

Вспоминается 2011 год и европейский кризис госдолга, к которому привели страны PIGS, и в первую очередь Греция (бука G в аббревиатуре), которая пережила технический дефолт. Это, конечно, не означает, что Франция подложит ту же свинью европейскому содружеству, однако в декабре доходность госдолга Греции, которая взяла свои финансы под контроль, ненадолго опустилась ниже доходности французского госдолга, и это весьма очевидно намекает на то, что рынок думает о ситуации с финансами во Франции.

К слову, проблема госдолга наблюдается и в США, где дефицит госбюджета составляет более 6%, при том что долг к ВВП уже превысил показатель Франции. Однако между этими странами есть одна большая разница – ВВП США в этом году вырастет почти на 3%, тогда как во Франции – чуть более 1%.

И долговой рынок уже вовсю кричит, что так долго продолжаться не может. Не помогает даже снижение процентных ставок – доходность госдолга обеих стран растет. И если рынок акций до сих пор мог позволить себе игнорировать эту ситуацию, так как экономики росли, в том числе и благодаря вливанию дополнительного капитала, то рано или поздно дороговизна заемных средств дойдет и до акций. И здесь вопрос в том, что произойдет раньше:

– государства всерьез возьмутся за свои долги, что в худшем случае приведет к сокращению расходов и, как результат, замедлению экономического роста, а в лучшем – к увеличению эффективности и росту экономики;

– либо ситуация выйдет из-под контроля, что неминуемо приведет к рецессии, и все равно вынудит государства вернуться к решению вопросов своих финансов.

Валюта как симптом

С учетом всей этой ситуации вокруг экономики, долгов и ставок американский доллар блестит ярче всех остальных валют развитых стран. И это может сыграть важную роль в международной торговле, но вряд ли сильно изменит ситуацию на рынках.

Американские акции уже торгуются неприлично дороже своих европейских коллег: американский S&P 500 дороже Stoxx Europe 600 на 40%. Если же учесть увеличение стоимости доллара, то для держателей евро эта разница будет еще больше.

Но это работает и в обратном направлении: владельцы долларов могут сегодня приобрести европейские компании по весьма бросовым ценам. Однако последние годы показали, что дешево – не значит привлекательно.

За последнее десятилетие общий европейский рынок акций уменьшился более чем в два раза по сравнению с рынком США. Теперь заокеанский оценивается в 63 триллиона, тогда как европейский – в четыре раза меньше. И пока причин для смены этого тренда не видно.

И снижение стоимости европейской валюты здесь скорее выглядит как симптом общей ситуации, а не возможность ее изменить.

Перекосы рынка

Несмотря на общий весьма позитивный настрой рынка в уходящем году, окончательное восприятие все-таки очень сильно зависит от того, что именно было в вашем портфеле, так как рост был весьма неоднородным.

Например, общий европейский рынок в виде индекса Stoxx Europe 600 вырос лишь на 5%, тогда как отдельно Германия, судя по индексу Dax, – почти на 20%. Nasdaq и S&P 500 выросли почти на 30%, в то время как американский индекс больших и мощных компаний Dow Jones и индекс молодых и резвых из Russel 2000 выросли в два раза меньше.

Ситуация в индексах, разумеется, продиктована разницей поведения компаний и их акций. Самый яркий пример таких пар по секторам мог бы выглядеть так: Nvidia (+190%) – Intel (-57%), Boeing (-28%) – Airbus (+10%), Walmart (+75%) – Target (-5%), BP (-19%) – Exxon Mobil (+4%).

Несомненно, в большинстве примеров разница обусловлена идиосинкратическими рисками, особенностями, которые свойственны конкретным компаниям. Однако общий риск рынка, который в этом году напрямую или косвенно коснулся всех игроков, – это всплеск интереса к искусственному интеллекту. Если в вашем портфеле не были представлены главные игроки этого сектора, то вам было сложно обогнать те же Nasdaq и S&P 500, куда входит несколько компаний, выигравших от спроса на ИИ.

Сумеет ли ИИ сохранить свой статус возмутителя спокойствия и в новом году – неизвестно, но ясно, что рынок ожидает серьезных подвижек в этом направлении, в противном случае находить оправдания нынешним уровням цен будет все сложнее. Поэтому индексы вероятно будут оставаться более надежной инвестицией в случае появления нового или усиления старого возмутителя спокойствия.

Резюмируя нерезюмируемое

На рынке всегда происходит много разных процессов, которые, как правило, удается объединить во что-то общее и синхронизировать между собой. Однако 2025 год выглядит пока чрезвычайно пестрым и весьма неоднородным.

Ситуацию усугубляет то, что на роль главного драйвера и примирителя в новом году рынок, похоже, определил лишь Дональда Трампа. На Китай уже перестали возлагать надежды, от Индии, если ждать поддержки, то не скоро, процентные ставки вообще могут начать расти, военные конфликты не имели влияния до сих пор – не будут влиять и в новом году, эффект искусственного интеллекта все еще под большим вопросом…

Получается, что пока в разных уголках рынка происходят противоречащие друг другу процессы, все надеются, что под общий знаменатель это все сумеет привести противоречивая фигура Дональда Трампа и Ко, где не последнюю роль собрался играть еще более экстравагантный Илон Маск.

Вот такая картина маслом вырисовывается под конец года. Но как бы там ни было: 2024-й закончился, да здравствует 2025-й!