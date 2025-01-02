Назад 02.01.25, 16:19 Правительство хочет компенсировать стоимость электроэнергии энергоэффективным компаниям Правительство в четверг обсудит несколько вариантов смягчения роста цен на электроэнергию, вызванного неисправностью кабеля Estlink 2. По мнению премьер-министра Кристена Михала, меньше платить могли бы компании, которые используют электроэнергию более эффективно.

Ремонтные работы на Estlink 2 в Ляэне-Вирумаа завершились в конце прошлого лета. Foto: Elering

По словам социал-демократа Лаури Ляэнеметса, рост стоимости электроэнергии необходимо компенсировать как предпринимателям, так и обычным людям. «Будет ли это в итоге компенсация сетевых тарифов, платы за возобновляемую энергию или какое-то другое решение – это не самое важное. Самое важное – найти хоть какое-то решение», – ответил он на вопрос Delfi о возможной компенсации сетевых тарифов. Он напомнил, что во время прошлой энергетической кризисной ситуации ценовой потолок был установлен только для частных потребителей, а затраты предприятий на энергию возросли, что вызвало инфляцию.