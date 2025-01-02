Начались работы по восстановлению поврежденного кабеля Elisa

Коммуникационные кабели Elisa и Citic Telecom восстанавливает финское судно по ремонту подводных кабелей Telepaatti, сообщил начальник отдела безопасности компании Elisa Яакко Валлениус. В компании Citic ранее сообщили, что их кабель починят сразу после того, как будет восстановлен кабель Elisa.
Также продолжается изучение технических деталей по ремонту электрического кабеля Estlink 2, поврежденного в тот же день, сообщает начальник финской энергокомпании Fingrid Киммо Непола.
Более подробную информацию о ходе ремонтных работ Непола не комментирует.
Повреждение энергетического кабеля, подобное тому, что случилось в декабре, – это способ держать балтийские страны в постоянном напряжении, считает украинский политолог Антон Шеховцов. По его мнению, в конце концов это может расколоть антипутинскую коалицию в Европе. И Путин будет продолжать это до тех пор, пока страны НАТО не повысят стоимость диверсий, которые пока России обходятся практически бесплатно.
Издание Lloyd’s List пишет, что на нефтяном танкере Eagle S, задержанном финскими властями на Рождество по подозрению в повреждении электрического кабеля Estlink, находилось большое количество разведывательной техники для слежки за происходящим в Балтийском море.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.