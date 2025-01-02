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  • 02.01.25, 14:47

Начались работы по восстановлению поврежденного кабеля Elisa

В Финском заливе начались ремонтные работы по восстановлению подводного коммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден 25 декабря прошлого года, пишет Yle.
Начались работы по восстановлению поврежденного кабеля Elisa
  • Foto: Veiko Tokman
Коммуникационные кабели Elisa и Citic Telecom восстанавливает финское судно по ремонту подводных кабелей Telepaatti, сообщил начальник отдела безопасности компании Elisa Яакко Валлениус. В компании Citic ранее сообщили, что их кабель починят сразу после того, как будет восстановлен кабель Elisa.
Также продолжается изучение технических деталей по ремонту электрического кабеля Estlink 2, поврежденного в тот же день, сообщает начальник финской энергокомпании Fingrid Киммо Непола.
Более подробную информацию о ходе ремонтных работ Непола не комментирует.

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