Назад 02.01.25, 14:47 Начались работы по восстановлению поврежденного кабеля Elisa В Финском заливе начались ремонтные работы по восстановлению подводного коммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден 25 декабря прошлого года, пишет Yle

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Коммуникационные кабели Elisa и Citic Telecom восстанавливает финское судно по ремонту подводных кабелей Telepaatti, сообщил начальник отдела безопасности компании Elisa Яакко Валлениус. В компании Citic ранее сообщили, что их кабель починят сразу после того, как будет восстановлен кабель Elisa.

Также продолжается изучение технических деталей по ремонту электрического кабеля Estlink 2, поврежденного в тот же день, сообщает начальник финской энергокомпании Fingrid Киммо Непола.

Более подробную информацию о ходе ремонтных работ Непола не комментирует.