Рейнсалу: надо вывести сланцевые электростанции на полную мощность и приостановить торговлю квотами СО2

После теракта на Estlink 2 необходимы четкие и смелые решения в области энергетической политики, пишет лидер оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу в социальной сети
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- Урмас Рейнсалу. Foto: Liis Treimann
По его мнению, необходимо обеспечить полную производственную мощность Нарвских станций без каких-либо масштабных ограничений. Кроме того, он считает необходимым достичь политического соглашения на уровне ЕС, чтобы в интересах обеспечения энергетической безопасности в странах-членах была возможность приостановить систему торговли выбросами или выделить в условиях энергетического кризиса бесплатные квоты CO2.
«Речь идет не только о нашем энергообеспечении, но и о стабильности цен. Мы оказались в ситуации, когда еще до теракта на Estlink 2 в результате налоговых решений правительства уровень инфляции на следующий год составил 5%. Рост цен на электроэнергию еще больше поднимет цены, ухудшит конкурентоспособность экономики и доходы населения», – предупреждает Рейнсалу.
«После синхронизации (отключения от БРЭЛЛ – прим. ред.) в сложившейся ситуации из-за проблем с импортом в ценовой зоне Балтийских стран в холодную погоду цена будет определяться латвийской и литовской электроэнергией, произведенной из газа. Цена на газ в среднем за 2024 год составляла на GetBaltic 46 евро за МВт⋅ч, чтобы получить себестоимость производства электроэнергии, эту величину нужно умножить на два и прибавить стоимость квот CO2», – поясняет Рейнсалу.
По его словам, это создаст неизбежное и значительное ценовое давление, которого можно полностью избежать, используя Нарвские станции и вычтя стоимость квот CO2 из цены. «Для этого есть убедительные аргументы, но это требует от правительства смелости действовать», – замечает он.
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