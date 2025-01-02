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  • 02.01.25, 08:45

В конце года компании стали чаще испытывать трудности с выплатой банковских кредитов

В последние месяцы компании все чаще сталкиваются с проблемами своевременной выплаты кредитов банкам, если взглянуть на суммы. Банки и эксперты отмечают, что есть компании, которым сложно найти деньги для погашения кредита, однако в целом это не вызывает серьезных опасений.
Руководитель направления финансирования корпоративных клиентов Coop Pank Лехар Кютт рассказал, что некоторые компании сегодня вынуждены прилагать усилия, чтобы вовремя выплачивать кредиты.
  • Руководитель направления финансирования корпоративных клиентов Coop Pank Лехар Кютт рассказал, что некоторые компании сегодня вынуждены прилагать усилия, чтобы вовремя выплачивать кредиты. Foto: Sergei Zjuganov/Coop Pank
По данным статистики Банка Эстонии, объем кредитов компаний с просрочкой более 60 дней в местных банках в ноябре составил 44 миллиона евро. Это значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем таких кредитов составлял 25 миллионов евро.

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