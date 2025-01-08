Назад 08.01.25, 12:01 И месяца не прошло: в Нарве снова заменили политиков в советах муниципальных предприятий Утром 8 января городская управа Нарвы заменила членов советов большинства муниципальных предприятий. Место депутатов-центристов и их сторонников, введенных туда прежней управой под руководством Яана Тоотса, заняли сторонники Катри Райк и Михаила Стальнухина.

О своих решения новая городская управа сообщала на пресс-конференции «в гибридном режиме»: мэр города присутствовала по видеосвязи. Foto: Николай Андреев

По словам самой Катри Райк, в некоторых учреждениях еще не успели внести в регистр членов советов, назначенных Яаном Тоотсом 4 недели назад. Теперь места в советах получили не только сторонники, но лидеры новой коалиции в городском собрании – Катри Райк и Михаил Стальнухин.

Видимо, наибольшее общественное внимание привлекут изменения, которые произошли в совете Нарвской больницы и не произошли в совете Нарвского музея.

Весной прошлого года муниципальные депутаты и члены совета музея Вадим Орлов и Алексей Мяги раскритиковали выставку о разрушении Нарвы во время Второй мировой войны, организованную директором музея Марией Сморжевских-Смирновой. После чего критика эстонских политиков обрушилась уже на них, а Орлов был исключен из Партии реформ и уволен из Ида-Вируского инвестиционного агентства.

Сегодня изменений в совете музея управа не сделала, и оба политика остаются там, но Катри Райк заявила, что причина этого в том, что у музея два собственника – город и Министерство культуры, и изменения нужно проводить совместно.

«Представителем города будет мэр города», – сказала Катри Райк.

Райк, по ее словам, уже обсуждала изменения с министром культуры и с председателем совета музея, и изменения произойдут до конца января.

«Я сама задам вопрос, который, может быть, никто не хочет задавать, – сказала мэр Нарвы на пресс-конференции после заседания управы, на котором произошли изменения в советах. – Будут ли господин Мяги и господин Орлов в совете? Не будут.

В то время, когда изменилась власть в городе, были долгие переговоры в разных составах. Но везде в разговоре был один из пунктов, о котором мы договаривались – господин Орлов и господин Мяги покинут этот совет, чтобы сотрудничество с государством могло бы продолжаться, и не было бы постоянной новостью из Нарвы номер один то, что у нас какая-то неясная ситуация в музее и неясное сотрудничество с государством».

Также два собственника у водоканала Narva Vesi – города Нарва и Нарва-Йыэсуу. 24 января мэры городов встретятся и утвердят новый совет. Но уже известно, что Нарву в этом совете будет представлять Марина Шурупова.

Катри Райк сказала, что новая правящая коалиция продолжает обсуждать приоритеты развития муниципальных предприятий и учреждений, и именно за достижением этих приоритетов должны будут следить новые члены советов.

«Совет не выбирает самостоятельно вектор развития учреждения. Город и городские учреждения двигаются в одном направлении», – подчеркнула она.

Состав совета Нарвской больницы важен потому, что город получит от государства 40 млн евро на строительство нового лечебного корпуса. Из совета сегодня были отозваны Алексей Евграфов, Надежда Черкашина, Екатерина Голубцова и Вадим Орлов. Их места заняли Катри Райк, Денис Ларченко, Антон Праткунас и Роман Бойко.

Однако, Райк не собирается заменять члена правления Юллара Ланно, назначенного при мэре Яане Тоотсе после скандальной, вызвавшей митинг, отставки прежнего руководителя Аго Кыргвеэ. До сих пор, по словам Райк, много недовольства среди работников больницы, и нужно сделать так, чтобы медики были довольны своим положением.

«Нельзя повторять такое поведение с человеком, как было с доктором Кыргвеэ. Для многих это до сих пор обидно, можно представить, как обидно это было для доктора Кыргвеэ», – сказала Катри Райк.

По ее словам, если Юллар Ланно будет справляться со строительством нового корпуса больницы, он продолжит работу.