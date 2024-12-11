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  • 11.12.24, 13:54

В Нарве рождается новая коалиция: места в советах уже раздали

Нарвская городская управа отозвала из советов почти всех муниципальных предприятий и целевых учреждений городских представителей и ввела на их места новых. Места в советах потеряли депутаты горсобрания из фракции Михаила Стальнухина, а получили – депутаты от рождающейся коалиции во главе с Центристской партией.
Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил о смене представителей города в советах почти всех муниципальных учреждений.
  • Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил о смене представителей города в советах почти всех муниципальных учреждений. Foto: Николай Андреев
Неудачная попытка отправить в отставку мэра Нарвы Яана Тоотса 30 ноября показала недееспособность наделавшей много шума коалиции сторонников Михаила Стальнухина и Катри Райк в Нарвском городском собрании. Претендовавшая на пост мэра Катри Райк после этого заявила ДВ, что ее коалиция со Стальнухиным по-прежнему существует.
Но позже она сказала в интервью Delfi, что пока новой попытки выразить недоверие мэру не будет, а также посетовала, что у Тоотса есть, чем «переувлечь» депутатов на свою сторону – местами в советах.
И вот теперь управа во главе с Тоотсом заменила в советах сторонников Стальнухина на других депутатов, в том числе членов фракции Катри Райк Respekt. Это намекает на состав коалиции, но на данный момент неясно, случился ли во фракции Катри Райк раскол или, наоборот, рождается коалиция Катри Райк и центристов.
Это намекает на состав коалиции, но на данный момент неясно, случился ли во фракции Катри Райк раскол или, наоборот, рождается коалиция Катри Райк и центристов.
Яан Тоотс заявил на пресс-конференции 11 декабря, что ему уже известно, какие именно депутаты горсобрания войдут в коалицию, но об этом будет объявлено, когда все подписи участников будут поставлены под коалиционным договором. Это случится, вероятно, до конца недели, считает мэр Нарвы.
Яан Тоотс сказал также, что формируется коалиция центристов и еще двух групп. Это можно понимать так, что, хотя официально в горсобрании на начало декабря было 3 фракции, теперь отдельных депутатских групп больше.
По словам мэра, нынешние перемещения в советах – политические и вызваны только созданием новой правящей коалиции. По его словам, это обычное дело, когда членов совета меняют после формирования коалиции. В данном случае это произошло не на следующий день, как бывало в Нарве, а через 11 дней, отметил Яан Тоотс.
Мэр сообщил, что из совета Нарвской больницы управа отозвала Марину Шурупову и ввела Надежду Черкашину.
В совете Narva Vesi заменили Елену Пахомову и Яана Саана на Вадима Орлова и Анну Коваленко.
В совете Narva Linnaelamu (муниципальные общежития) – Михаила Стальнухина, Викторию Лутус и Александра Ефимова на Ирину Янович, Екатерину Платонову и Яана Саана.
В совете Narva Linna Arendus (зоны отдыха) – Надежду Черкашину и Екатерину Платонову на Антона Николаева и Андрея Яковлева.
В совете Центра обращения с отходами – Александра Ефимова на Андрея Иванкива.
В совете Transservis-N (организация очереди на границе) – Елену Пахомову на Ирину Янович.
Изменения в совете Нарвского музея управа отложила на январь, поскольку сейчас там, по формулировке Яана Тоотса, большая путаница.
Если не считать перемещений депутатов из одного кресла в другое, то во всех случаях депутаты, потерявшие места в советах – члены фракции Стальнухина Narva 2.0. Получили места в советах, в основном, члены фракции Центристской партии во главе с Алексеем Евграфовым и сторонники Катри Райк из фракции Respekt.
Отдельно среди новых назначенцев можно выделить внефракционного Антона Николаева, а также Вадима Орлова, который сначала вошел во фракцию Стальнухина, а потом получил от Тоотса место в совете.

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