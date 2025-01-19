Цакхна: запрет TikTok следует рассмотреть и в Европе

Вечером в субботу, 18 января, у американских пользователей перестала открываться социальная сеть TikTok – в США вступил в силу соответствующий закон. По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цакхна, запрет на работу TikTok стоит рассмотреть и на уровне Европы.
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна считает, что TikTok — это не медиа, а инструмент влияния. Foto: Andras Kralla
«В последние годы и в Европе мы видели, как с помощью социальной сети TikTok распространяется дезинформация, фейковые новости и оказывается влияние на результаты выборов. Самый очевидный пример этого недавно был в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России, организовавшей масштабную интернет-кампанию», – отметил Цахкна.
По его словам, TikTok не представляет сбалансированную точку зрения, а эффективно распространяют предвзятую информацию: «TikTok — это не медиа, а инструмент влияния».
«Известно, что TikTok собирает огромное количество данных о своих пользователях, при этом остается неясным, кто может получить доступ к этим данным. Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что данные могут попасть в руки китайских властей. В прошлогоднем годовом отчете внешней разведки также говорится, что TikTok собирает большой объем информации, которая может быть полезна для разведки, шантажа, а также для кибератак», – подчеркнул министр.
«В свете всего вышесказанного, учитывая риски для безопасности, следует рассмотреть возможность запрета TikTok и в Европе», – заключил он.
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