Назад 19.01.25, 13:33 Цакхна: запрет TikTok следует рассмотреть и в Европе Вечером в субботу, 18 января, у американских пользователей перестала открываться социальная сеть TikTok – в США вступил в силу соответствующий закон. По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цакхна, запрет на работу TikTok стоит рассмотреть и на уровне Европы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна считает, что TikTok — это не медиа, а инструмент влияния. Foto: Andras Kralla

«В последние годы и в Европе мы видели, как с помощью социальной сети TikTok распространяется дезинформация, фейковые новости и оказывается влияние на результаты выборов. Самый очевидный пример этого недавно был в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России, организовавшей масштабную интернет-кампанию», – отметил Цахкна.

По его словам, TikTok не представляет сбалансированную точку зрения, а эффективно распространяют предвзятую информацию: «TikTok — это не медиа, а инструмент влияния».

«Известно, что TikTok собирает огромное количество данных о своих пользователях, при этом остается неясным, кто может получить доступ к этим данным. Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что данные могут попасть в руки китайских властей. В прошлогоднем годовом отчете внешней разведки также говорится, что TikTok собирает большой объем информации, которая может быть полезна для разведки, шантажа, а также для кибератак», – подчеркнул министр.

«В свете всего вышесказанного, учитывая риски для безопасности, следует рассмотреть возможность запрета TikTok и в Европе», – заключил он.