Стартап Kwota движется к банкротству. Трудности испытывают и другие компании «зеленого» сектора

Бизнес едва ли стал бы так активно финансировать участие Эстонии в саммите COP28, если бы это не имело экономического смысла. А национальная делегация в 50 человек позволила быть уверенными, что решения о будущем страны не будут приняты без ее участия, пишет Кристи Клаас, заместитель канцлера по зеленой реформе Министерства климата в развернутом комментарии для ДВ.