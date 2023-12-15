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Кристи Клаас

15 декабря 2023 в 10:26









Минклимата о COP28: «Эстония должна быть за столом переговоров, которые определят наше будущее»

Предприниматель не вкладывает деньги туда, где в этом нет смысла, уверена Клаас, заместитель канцлера по зеленой реформе Министерства климата. Но именно бизнес взял на себя половину расходов на павильон Эстонии в ОАЭ. Фото: Raul Mee

Бизнес едва ли стал бы так активно финансировать участие Эстонии в саммите COP28, если бы это не имело экономического смысла. А национальная делегация в 50 человек позволила быть уверенными, что решения о будущем страны не будут приняты без ее участия, пишет Кристи Клаас, заместитель канцлера по зеленой реформе Министерства климата в развернутом комментарии для ДВ.

Ежегодно в состав эстонской делегации входят переговорщики по климату, число которых практически не изменилось за эти годы, им принадлежит важная роль в представлении наших позиций и достижении соглашений на международных переговорах. Всего в переговорах в разное время в течение двух недель участвовали 10 человек из Министерства климата.

При этом (в 2023 году) впервые в состав эстонской делегации были включены представители компаний, университетов и другие партнеры, предлагающие решения по борьбе с изменением климата. Мы впервые вели переговоры таким составом, и это очень хороший пример того, как в сотрудничестве между частным, академическим и государственным секторами мы совместно в эстонском павильоне представляли наши решения в сфере зеленых и цифровых технологий, а также передавали знания в этой области наилучшим образом.

Например, мы совместно представляли решения по переработке отходов и древесины, возобновляемым источникам энергии и цифровым решениям, способы сделать города устойчивыми к изменению климата, а также и многие другие инновации. Подобные проекты совместного частно-государственного представительства помогают нашим компаниям устанавливать контакты в других странах, чего самостоятельно добиться им было бы сложнее.

Кто заплатил за павильон Эстонии?

Решение о создании эстонского павильона было принято во многом благодаря активному интересу предпринимателей. Те предприниматели, которые лучше знакомы с инвестированием в технологии с низким уровнем выбросов и экономику замкнутого цикла, говорили, что во время глобальных переговоров по климату можно установить контакты и достигнуть соглашений, которые в других обстоятельствах едва ли были возможными.

Тот факт, что предприниматели и другие партнеры выразили готовность взять на себя половину затрат (на павильон), стал для нас хорошим показателем того, что за это стоит взяться. Предприниматель не вкладывает деньги туда, где в этом нет смысла.

Финансирование павильона Эстонии было разделено между министерствами, предприятиями и местным самоуправлением Таллинна. Форма и содержание эстонского павильона были разработаны в сотрудничестве с Министерством климата, Министерством экономики и коммуникаций и Министерством иностранных дел, основным спонсором Ragn-Sells, спонсорами Тартуского университета, Таллиннского университета, Эстонского университета естественных наук, компаниями Utilitas, Beast, Timbeter, 1MTN, Rail Baltic Eesti, ZeroTerrain, KWOTA, R8 Tech, Auve Tech, партнерами Nortal, Fibenol, KappaZeta и другими коммерческими предприятиями, MTÜ и общественными объединениями.

На саммите определялось и будущее Эстонии

Климатические переговоры ведутся между почти 200 странами в рамках климатической конвенции ООН, а решения, вошедшие в итоговую резолюцию, будут со временем инкорпорированы в законодательство как ЕС, так и Эстонии. Поэтому важно, чтобы Эстония присутствовала за столом переговоров, чтобы решения, затрагивающие нас, не принимались без нас.

Например, после заключения Парижского соглашения принятая на уровне ООН концепция «Цель 55» трансформировалась со временем в пакет законодательных изменений, касающегося климатической политики, которые были приняты в Евросоюзе в этом году. Точно так же решения, которые будут приняты на саммите в ОАЭ, повлияют на законодательные изменения, учитывающие климатические цели до 2040 года, которые новый состав Еврокомиссии представит после вступления в должности.

Так что все решения, которые принимаются на переговорах, в конечном итоге повлияют на наше собственное юридическое поле и инвестиционную уверенность предпринимателей при принятии финансовых решений с длительным сроком окупаемости.