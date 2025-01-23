Правительство против замораживания пенсий

Партия реформ и социал-демократы не одобряют предложение Центрального союза работодателей прекратить индексацию пенсий. Единственной партией, поддерживающей изменения, является «Ээсти 200».
- Две партии, входящие в правительство, выступили против предложения работодателей. Foto: Liis Treimann
Премьер-министр Кристен Михал заявил на пресс-конференции, что не намерен трогать пенсии или их индексацию. «Один известный журналист ERR сказал, что его мать раньше справлялась только летом, а теперь справляется и зимой. Это и есть цель», – отметил он.
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