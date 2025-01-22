Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,7%288,53
  • OMX Riga−0,24%875,89
  • OMX Tallinn0,77%1 826,32
  • OMX Vilnius−0,06%1 122,75
  • S&P 5000,79%6 097,12
  • DOW 300,26%44 138,55
  • Nasdaq 1,5%20 053,89
  • FTSE 100−0,04%8 545,13
  • Nikkei 2251,58%39 646,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%103,38
  • OMX Baltic0,7%288,53
  • OMX Riga−0,24%875,89
  • OMX Tallinn0,77%1 826,32
  • OMX Vilnius−0,06%1 122,75
  • S&P 5000,79%6 097,12
  • DOW 300,26%44 138,55
  • Nasdaq 1,5%20 053,89
  • FTSE 100−0,04%8 545,13
  • Nikkei 2251,58%39 646,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%103,38
  • 22.01.25, 16:59

Работодатели призывают правительство остановить рост пенсий

Центральный союз работодателей Эстонии предложил премьер-министру заморозить индексируемые государственные расходы до восстановления экономического роста или изменить их структуру на постоянной основе.
По словам руководителя Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, государственные расходы не должны расти быстрее экономики.
  • По словам руководителя Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, государственные расходы не должны расти быстрее экономики. Foto: Raul Mee
По оценке работодателей, растущие быстрее экономики государственные расходы не являются устойчивыми, поскольку они требуют введения новых налогов, увеличения долгов и могут привести к неплатежеспособности страны.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 08.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: кредитоспособность населения не пострадает
Скорее всего, с точки зрения финансов в новом году мы не увидим чего-то очень страшного, и, если не прилетит «черный лебедь», финансовый сектор Эстонии будет развиваться в обычном ключе, считает финансовый эксперт, партнер BFA Estonia OÜ Рон Лувищук.
Mнения
  • 07.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: после двух лет затишья рынок оживился
Увеличение количества сделок и объема денежных средств, как ожидается, приведет к некоторому удорожанию недвижимости, прогнозирует исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Mнения
  • 06.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: гостиницы и рестораны закроются, если не удастся поднять цены
Восстановление слабого спроса создало ситуацию, в которой жесткая конкуренция заставляет идти на огромные уступки, чтобы выжить, замечает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.
Новости
  • 04.01.25, 14:37
Юри Кяо – о росте экономики: хуже уже не будет
В этом году экономический рост Эстонии маловероятен, поскольку налоговые повышения откладывают его. Это также удлиняет период застоя, заявил крупный предприниматель Юри Кяо.
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 18:23
Navalis Group Shipbuilding & Offshore: Итоги 2024 года — год новых возможностей и достижений
Navalis Group - ведущая компания, работающая в сфере судостроения, судоремонта и сооружения оффшорных конструкций более 23 лет. В состав Navalis Group входят несколько компаний, которые успешно и эффективно работают на верфях в Эстонии, Литве, Финляндии, Германии, Нидерландах. Для Navalis Group 2024 год стал очень важным для развития и укрепления позиций на рынке. Компания демонстрировала динамичное развитие, внедряя новые услуги, укрепляя международное сотрудничество и совершенствуя внутренние процессы.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.01.25, 10:48
Крупный эстонский производитель продуктов питания сокращает штат
2
Новости
  • 20.01.25, 14:49
Компания с 30-летней историей сокращает почти всех сотрудников
3
Новости
  • 21.01.25, 08:14
Коктейль-бар Butterfly Lounge закрывается
4
Новости
  • 20.01.25, 13:24
Призовой фонд – более 30 000 евро! Участвуйте в инвестиционной игре Swedbank и инвестора Тоомаса
5
Новости
  • 21.01.25, 11:24
Многолетний руководитель Sportland подает в суд против компании: на кону миллионы евро
6
Новости
  • 21.01.25, 09:01
Бесполезная договоренность: задолжавший 100 млн PlusPlus снова потерял надежду

Последние новости

Новости
  • 22.01.25, 17:08
Вступление в должность Трампа пока не привело к снижению цен на нефть
Новости
  • 22.01.25, 16:59
Работодатели призывают правительство остановить рост пенсий
Новости
  • 22.01.25, 15:42
Fermi Energia урезала зарплаты из-за финансовых трудностей
Новости
  • 22.01.25, 14:05
Нарушивший коммерческую тайну и перешедший к конкуренту работник должен заплатить крупный штраф
Новости
  • 22.01.25, 13:18
Стартап Kwota движется к банкротству. Трудности испытывают и другие компании «зеленого» сектора
Новости
  • 22.01.25, 12:28
Рынок недвижимости в Тарту: спрос на аренду падает, покупателей интересуют пригороды
Новости
  • 22.01.25, 11:12
Аудит Nordica: небрежность руководства привела компанию к краху
Новости
  • 22.01.25, 10:06
Рядом с Таллинном открылся крупный логистический парк: это начало инвестиций объемом в 120 млн евро

Сейчас в фокусе

Правление компании предупредило, что следующий шаг Владаса Корсаковаса нанесет ущерб репутации Sportland и приведет к расходам на сумму около полумиллиона евро.
Новости
  • 21.01.25, 11:24
Многолетний руководитель Sportland подает в суд против компании: на кону миллионы евро
Бар Butterfly Lounge в Старом Таллинне.
Новости
  • 21.01.25, 08:14
Коктейль-бар Butterfly Lounge закрывается
По мнению депутата Рийгикогу Андрея Коробейника, в Эстонии становится все больше ДТП по причине того, что правительство приняло решение урезать финансирование строительства дорог. «Это политический выбор, и он ошибочен», – считает депутат.
Новости
  • 21.01.25, 06:00
Налоги все больше, дороги все хуже. Почему растет число ДТП?
Глава Службы неплатежеспособности Сигне Виймсалу считает, что предпринимателям, допустившим серьезные ошибки в управлении, следует запретить вести бизнес.
Новости
  • 21.01.25, 14:30
Служба неплатежеспособности: половина компаний не умеет вести бизнес
Член правления PlusPlus Capital Каарел Райк на обсуждении заявления о санации компании в Харьюском уездном суде.
Новости
  • 21.01.25, 09:01
Бесполезная договоренность: задолжавший 100 млн PlusPlus снова потерял надежду
Слева направо: основатель аналитического бюро Enlight Research Маттиас Валландер, руководитель LHV Grupp Мадис Тоомсалу, глава администрации финансового директора и отдела по связям с инвесторами Ignitis Group Айне Риффель-Гринкевичене, финансовый директор Eleving Group Марис Крейц и финансовый директор Storent Байба Онкеле.
Биржа
  • 21.01.25, 10:21
В чем главная проблема Балтийской биржи?
Бизнес автомастерских несет убытки из-за снижения заказов у грузоперевозчиков.
Новости
  • 20.01.25, 14:49
Компания с 30-летней историей сокращает почти всех сотрудников
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025