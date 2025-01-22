Работодатели призывают правительство остановить рост пенсий

Скорее всего, с точки зрения финансов в новом году мы не увидим чего-то очень страшного, и, если не прилетит «черный лебедь», финансовый сектор Эстонии будет развиваться в обычном ключе, считает финансовый эксперт, партнер BFA Estonia OÜ Рон Лувищук.