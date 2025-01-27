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  • 27.01.25, 12:48

Tele2 сокращает штат

В течение первого квартала года Tele2 сократит почти 30 сотрудников, пишет Rus.Delfi.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
«Как и многим другим компаниям, нам в Tele2 пришлось принять непростые решения, чтобы в нынешних сложных экономических условиях продолжать работать более эффективно и адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам, – пояснила руководитель отдела персонала Tele2 Хелена Вийроя. – Мы хотим предоставлять высококачественные услуги и наилучший клиентский опыт по разумной цене, свой вклад в это вносят все отделы Tele2».
«Эти люди (попадающие под сокращение – ред.) из разных отделов Tele2, по возможности мы предложили им альтернативные варианты», – добавила Вийроя.
В четвертом квартале прошлого года в Tele2 работало 364 человека.
Согласно финансовому отчету за позапрошлый год, клиентская база Tele2 продолжала расти, увеличившись почти на 8000 клиентов в сегменте услуг мобильной связи на основе договора, однако доход Tele2 от услуг конечным пользователям вырос на 5 процентов по сравнению с 2022 годом.
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