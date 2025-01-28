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  • 28.01.25, 15:07

Трамп пообещал ввести пошлины для производителей чипов

Президент США Дональд Трамп заявил, что установит пошлины для ряда отраслей, включая производителей чипов, чей крупнейший торговый партнер – Тайвань.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов.
  • Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов. Foto: AP/Scanpix
Сталь, алюминий, медь, чипы, полупроводники и лекарства – именно эти сектора, по словам Трампа, должны быть обложены новыми пошлинами.
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