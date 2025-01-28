Трамп пообещал ввести пошлины для производителей чипов

Первая неделя президентства Дональда Трампа добавила динамики финансовым рынкам. Хотя сам Трамп может встряхнуть рынки лишь одним постом в социальной сети, после его первых решений центр внимания фондовых рынков переместился за пределы США.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.