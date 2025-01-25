Первые решения Трампа принесли неожиданную смену настроений на фондовых рынках

Львиная доля указов, уже выпущенных Трампом, направлена на решение проблем в сфере номер один для многих американцев – иммиграции. Некоторые из указов революционны, но в этом и их проблема: они могут противоречить Конституции и быть заблокированы судами, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.