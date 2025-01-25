Первые решения Трампа принесли неожиданную смену настроений на фондовых рынках

Первая неделя президентства Дональда Трампа добавила динамики финансовым рынкам. Хотя сам Трамп может встряхнуть рынки лишь одним постом в социальной сети, после его первых решений центр внимания фондовых рынков переместился за пределы США.
- Президент США Дональд Трамп. Foto: Mark Schiefelbein
В отличие от периода президентской кампании Трампа, когда акции США росли, а доллар укреплялся, после его инаугурации больше выросли акции Японии, Германии и частично развивающихся рынков, сообщил Bloomberg. Доллар, напротив, на этой неделе снизился по отношению к евро.
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