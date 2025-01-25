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  • 25.01.25, 13:30

Трамп рассердился, когда премьер-министр Дании отказалась продать Гренландию

Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подтвердил, что серьезно настроен на приобретение Гренландии.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели оживленный телефонный разговор о Гренландии.
  • Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели оживленный телефонный разговор о Гренландии. Foto: AFP/Scanpix
По информации Financial Times, ссылающейся на слова высокопоставленных европейских чиновников, на прошлой неделе Трамп провел с Фредериксен телефонный разговор, длившийся 45 минут. По словам пяти нынешних и бывших чиновников, осведомленных о деталях разговора, беседа прошла очень плохо.
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