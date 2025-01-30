Спад экономики в четвертом квартале составил 0,1%

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года экономика осталась почти на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 0,1%.
По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, согласно предварительной оценке в четвертом квартале прошлого года в экономике Эстонии можно заметить признаки улучшения.
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Эстонский экономический климат поддерживается связанным с восстановлением экспорта оптимизмом, главными проблемами же остаются недостаточный спрос и низкий уровень инноваций, говорится в свежем исследовании Института конъюнктуры.
Подобно прошлому году, 2025-й год в экономической жизни начался без особого повода для радости. Согласно последним экономическим показателям, розничные продажи на 15% ниже их пикового уровня, объем промышленного производства составляет лишь 80% от своего максимума, а экономическая уверенность остается низкой как среди предприятий, так и среди рядовых потребителей.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.