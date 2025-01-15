Экономика Германии падает второй год подряд

После двух лет экономической рецессии немцев ждут внеочередные выборы. Foto: AP/Scanpix
По данным Федерального статистического ведомства ФРГ Destatis, экономика Германии в прошлом году сократилась на 0,2%. «Факторы, оказывавшие циклическое и структурное давление препятствовали более хорошему экономическому развитию в 2024 году», – пояснила руководитель Destatis Рут Бранд на пресс-конференции в Берлине.
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