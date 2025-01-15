Экономика Германии падает второй год подряд

Подобно прошлому году, 2025-й год в экономической жизни начался без особого повода для радости. Согласно последним экономическим показателям, розничные продажи на 15% ниже их пикового уровня, объем промышленного производства составляет лишь 80% от своего максимума, а экономическая уверенность остается низкой как среди предприятий, так и среди рядовых потребителей.