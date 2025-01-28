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  • 28.01.25, 10:16

Прогноз Swedbank: экономика вернется к росту, но инфляция никуда не исчезнет

В прошлом году экономика Эстонии упала, но Swedbank предполагает, что в этом году нас ждет рост в 1,5%, который продолжится и в следующем году. Такого же роста банк ожидал в ноябрьском прогнозе.
Генеральный директор Swedbank Eesti Олави Лепп перед зданием Swedbank в Таллинне.
  • Генеральный директор Swedbank Eesti Олави Лепп перед зданием Swedbank в Таллинне. Foto: Liis Treimann
Литве Swedbank прогнозирует в этом году вдвое больший экономический рост – 3%, а Латвии – 2,2%.
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