Прогноз Swedbank: экономика вернется к росту, но инфляция никуда не исчезнет

Центральный союз работодателей Эстонии предложил премьер-министру заморозить индексируемые государственные расходы до восстановления экономического роста или изменить их структуру на постоянной основе.
Эстонский экономический климат поддерживается связанным с восстановлением экспорта оптимизмом, главными проблемами же остаются недостаточный спрос и низкий уровень инноваций, говорится в свежем исследовании Института конъюнктуры.
Подобно прошлому году, 2025-й год в экономической жизни начался без особого повода для радости. Согласно последним экономическим показателям, розничные продажи на 15% ниже их пикового уровня, объем промышленного производства составляет лишь 80% от своего максимума, а экономическая уверенность остается низкой как среди предприятий, так и среди рядовых потребителей.
Рестораны и гостиницы будут вынуждены поднять цены, если они хотят выжить, прокомментировала недавно глава Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла. ДВ спросили у владельцев ресторанов, разделяют ли они это мнение и с каким настроем вступают в этот год.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.