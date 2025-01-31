Назад 31.01.25, 14:11 Безумие или гениальная инвестиция? За кружки с муми-троллями выкладывают космические суммы 10 000 евро за одну кружку? А может, даже 20 000 евро? Да, именно столько стоят самые дорогие кружки с муми-троллями, потому что они невероятно редкие.

У Лийзи Ребане в коллекции 96 разных кружек с муми-троллями. В их числе одна из самых особенных рождественских кружек – ее ценность повышает оригинальная наклейка. Foto: Liis Treimann

Для некоторых коллекционирование муми-кружек – это не только хобби, но и инвестиция. Однако самое важное – это внешний вид, чтобы кружка действительно нравилась. Настоящие фанаты готовы стоять в очереди у дверей официального муми-магазина в Финляндии или охотиться за ними в интернете.

Фанатка муми-троллей Лийзи Ребане получила свою первую кружку в подарок десять лет назад. Коллекционировать их она начала около пяти лет назад. 4000 евро – именно столько стоит ее коллекция. У Лийзи 96 разных муми-кружек, некоторые даже в двух экземплярах, но на выставке каждая представлена только в единственном экземпляре.