Назад 03.02.25, 14:55 Украинские беженцы смогут ходатайствовать о пособии на лечение хронических заболеваний Украинские беженцы, страдающие хроническими заболеваниями, смогут обратиться в Эстонский Красный Крест и запросить пособие в размере 120 евро для приобретения необходимых лекарств и товаров медицинского назначения в сети аптек Apotheka, сообщает пресс-служба Красного Креста.

Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla

Ходатайство о пособии можно предоставить начиная с 3 февраля, пройдя по ссылке . Всего выделено 883 аптечные денежные карты. Если желающих окажется больше, чем карт, предпочтение будет отдано пожилым людям и детям до 18 лет, страдающим хроническими заболеваниями, требующими лечения. Пособие можно будет использовать, делая покупки во всех аптеках сети Apotheka по всей Эстонии, а также для заказов онлайн.

«Недавнее исследование показало, что 57% украинских беженцев испытывают трудности с удовлетворением основных потребностей, и из-за нехватки денег им зачастую не хватает именно лекарств. С самыми большими трудностями сталкиваются пожилые люди — менее половины людей старше 60 лет нашли работу, а более 60% людей пенсионного возраста имеют как минимум одно хроническое заболевание», – рассказала об инициативе руководитель зарубежных проектов Эстонского Красного Креста Лийз Типп. Она также отметила, что финансовые ресурсы для оказания такой помощи поступают от Международной федерации обществ Красного Креста.

Раздача денежных карт начнется во второй половине февраля. Дополнительную информацию можно получить, написав письмо на адрес: [email protected] или по телефону +372 6 411 641.