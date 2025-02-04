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  • 04.02.25, 11:29

Руководители загоняют сотрудников обратно в офисы. «Дома на диване ничего не происходит»

Руководители компаний постепенно возвращают сотрудников в офисы, но не настолько, чтобы каждому уже был приготовлен свой стол.
Глава Elisa Андрус Хийепуу рассказал, что в конце прошлого года рабочие коллективы компании, имеющие возможность работать удаленно, обсуждали, для чего необходима очная и дистанционная работа, а также какие у них ценности. Хийепуу отметил, что это помогает сотрудникам лучше понять, для каких задач предпочтительнее тот или иной формат работы.
  • Глава Elisa Андрус Хийепуу рассказал, что в конце прошлого года рабочие коллективы компании, имеющие возможность работать удаленно, обсуждали, для чего необходима очная и дистанционная работа, а также какие у них ценности. Хийепуу отметил, что это помогает сотрудникам лучше понять, для каких задач предпочтительнее тот или иной формат работы. Foto: Liis Treimann
Эффективность сотрудников в офисе выше, в этом твердо уверен председатель правления Infortar Айн Ханшмидт. «В прошлом году мы выросли с 1,4 миллиарда почти до 2,7 миллиарда. Надеяться, что можно просто сидеть дома на диване и это само собой случится, не получится. Нужно быть преданным делу на 110%», – сказал он.
Ханшмидт отметил, что у них нет проблем с посещаемостью офиса, так как в компании работают мотивированные люди, которые хотят реализовать поставленные цели и стратегии. При этом одного только присутствия в офисе недостаточно – нельзя просто «показаться» и «греть стул», находясь там, все равно нужно прилагать усилия и работать.
В эстонских компаниях нет строгих правил относительно того, сколько времени нужно проводить в офисе и сколько можно работать из дома. Существуют общие принципы, договоренности и рекомендации. В большинстве компаний советуют приходить в офис на собрания, групповые обсуждения или встречи с руководителем команды. В остальное время сотрудник сам решает, где ему удобнее работать. Однако становится очевидным, что руководители ждут сотрудников в офисе чаще, чем они там бывают сейчас, и некоторые компании начали формулировать более четкие договоренности по этому поводу.
Изменения небольшими шагами
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