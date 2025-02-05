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  • 05.02.25, 17:44

Получившая госнаграду предпринимательница: «Кроме работы, я ничего в жизни не умею»

Основавшая мясоперерабатывающий завод в Отепя и получившая знак отличия от президента Майе Нийт не могла поверить своему счастью.
Майе Нийт.
«Я получила не государственную награду, а премию за достижения всей жизни», – сказала Нийт, видимо, подумав, что журналист перепутал слова. Нийт действительно получила премию «За достижения всей жизни», но это произошло в прошлом году, когда бывший премьер-министр Кая Каллас вручила ее предпринимательнице на гала-церемонии вручения премии Ernst & Young «Предприниматель года».
Поздравление по поводу госнаграды Нийт восприняла весьма неожиданно. «О чем вы говорите? Это чересчур», – ответила Нийт, все еще скептически относясь к поздравлению. «Я не верю! Я же ничего не сделала... Я превратила большую ферму в мясоперерабатывающий завод. Теперь ничего не остается, кроме как отправляться в могилу, вот и вся история!»
После звонка от Äripäev Нийт рассказал изданию Lõuna-Eesti Postimees, что сначала подумала, будто это шутка: «Пять минут назад об этом узнала и не поверила. Думала, что это розыгрыш».
Работа – это все
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