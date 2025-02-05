Эстония благодарит: предприниматели, которые получат награду президента
В преддверии Дня независимости Эстонии президент Алар Карис представил к государственным наградам 152 человека. Президентскую награду получают люди, чья приверженность работе и преданность местному сообществу делают жизнь в Эстонии лучше.
Канцелярия президента не планирует забирать знак государственного отличия у предпринимателя Яана Пуусаага, чья компания Wolf Group продолжает работать в России через дочерние предприятия и называет войну «спецоперацией».
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.