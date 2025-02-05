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  • 05.02.25, 14:08

Эстония благодарит: предприниматели, которые получат награду президента

В преддверии Дня независимости Эстонии президент Алар Карис представил к государственным наградам 152 человека. Президентскую награду получают люди, чья приверженность работе и преданность местному сообществу делают жизнь в Эстонии лучше.
Райго Таммо благодарен всем, кто принял решение о вручении награды, и пообещал продолжить двигаться вперед.
  • Райго Таммо благодарен всем, кто принял решение о вручении награды, и пообещал продолжить двигаться вперед. Foto: Liis Treimann
О награждении Орденом Белой звезды IV степени основатель компании по обработке металла Estanc AS и Tammer OÜ Райго Таммо узнал от журналиста Äripäev.
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