Внешняя разведка: бум военной экономики России закончится в этом году

Российская экономика все больше работает исключительно во имя войны, и это уже явно происходит за счет благосостояния населения, говорится в новом отчете. По оценке аналитиков, государственные ресурсы в настолько значительной степени направлены на войну и военную промышленность, что развитие в других сферах практически остановилось, а качество жизни людей быстро ухудшается.
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Все мировые лидеры пытаются предложить Трампу что-то, что его заинтересует, чтобы получить от него то, что им нужно. Зеленский предлагает богатые природные ресурсы Украины. И Трамп действительно заинтересован, пишет обозреватель Райво Варе в 43-й записи своего военного блога.
Министр инфраструктуры Владимир Свет предложил министру финансов ограничить количество топлива, с которым коммерческие грузовики могут въезжать в Эстонию из России, до 200 литров. Это станет ответной мерой на аналогичное ограничение, введенное Россией в отношении стран Европейского Союза, сообщается в пресс-релизе Министерства климата.
Дональд Трамп ввел пошлины против Китая, заморозил несколько программ USAID и даже высказал претензии в адрес Евросоюза. Как странам Европы вести себя в этой ситуации? Кто для нас Соединенные Штаты – друг или конкурент? По словам члена парламентской комиссии по обороне Раймонда Кальюлайда, впервые за долгое время Европа перестанет быть приоритетным регионом для США. Однако паниковать рано, убежден он.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.