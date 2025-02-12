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  • 12.02.25, 13:01

Внешняя разведка: бум военной экономики России закончится в этом году

В опубликованном сегодня ежегодном отчете, Департамент внешней разведки Эстонии пишет, что в российской экономике растет риск негативных сюрпризов.
Президент России Владимир Путин.
  • Президент России Владимир Путин. Foto: AP/Scanpix
Российская экономика все больше работает исключительно во имя войны, и это уже явно происходит за счет благосостояния населения, говорится в новом отчете. По оценке аналитиков, государственные ресурсы в настолько значительной степени направлены на войну и военную промышленность, что развитие в других сферах практически остановилось, а качество жизни людей быстро ухудшается.
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