Назад 11.02.25, 06:00 «Фейерверков будет много, Европа больше не приоритет». Как изменится политика Трампа в отношении Европы? Дональд Трамп ввел пошлины против Китая, заморозил несколько программ USAID и даже высказал претензии в адрес Евросоюза. Как странам Европы вести себя в этой ситуации? Кто для нас Соединенные Штаты – друг или конкурент? По словам члена парламентской комиссии по обороне Раймонда Кальюлайда, впервые за долгое время Европа перестанет быть приоритетным регионом для США. Однако паниковать рано, убежден он.

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд Foto: Рауль Меэ

«Всем, кто следит за американской политикой, было понятно, что первые месяцы второго срока Трампа будут гораздо более турбулентными, чем то, что было в 2017 году. И программа его ожидаемо оказалась гораздо более радикальной. Неудивительно: было четыре года, чтобы подготовиться», – сказал Кальюлайд в комментарии ДВ.

«Мы видим очень много разных решений Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Но это пока ни о чем не говорит. На данный момент нельзя понять, какие из его решений являются стратегическими и обнажают вопросы, над которыми его администрация действительно будет реально работать, а какие – просто сигналы, направленные своим избирателям», – добавил он.

Тренд первый: Европа больше не приоритет

Кальюлайд обратил внимание на то, что Трамп пока не обнародовал свою программу действий в отношении Европы (чего не скажешь о Мексике, Канаде, Панаме и других стран). Да, на форуме в Давосе президент США предъявил Евросоюзу ряд претензий (налог на добавленную стоимость вредит американскому бизнесу, страны покупают слишком мало американского газа, торгового баланса товаров в пользу ЕС, штрафы для технологических гигантов), однако это пока только слова – ни в какие действия они пока не трансформировались.

«Мы даже еще не видели хоть каких-то первых шагов, а значит, и понятия не имеем, куда Трамп хочет двигаться с Европой. Другой вопрос, что если раньше между США и европейскими странами были особые отношения (из-за сотрудничества в НАТО, из-за того, что все это демократические страны), то для Трампа Европа явно не представляет какого-то особого места на карте Земли (страны, к примеру, Персидского залива для него не менее важны). Этим он отличается от предыдущих президентов США», – говорит Кальюлайд.

Тренд второй: технологических гигантов в обиду не дадим

Кальюлайд также вспомнил недавнее интервью владельца Meta Марка Цукерберга Джо Рогану, где тот посетовал на то, что администрация Байдена «давила всеми силами» на американские технологические компании, развязав тем самым руки Евросоюзу и давая понять: раз эти компании никто не защищает даже в своей стране, значит, и в ЕС их можно спокойно регулировать.

«Цукерберг говорил, что все это очень несправедливо, подсчитал, сколько всего штрафов пришлось заплатить. И сказал: “А теперь у нас такой президент, который будет защищать наши интересы”. В общем, дал понять, что теперь у них есть “крыша”. Европейцы понимают, что штрафовать эти компании себе дороже – рискуешь получить ответные меры, которые будут раз в двадцать хуже», – говорит Кальюлайд.

Тренд третий: никаких «зеленых» дел

Кальюлайд также убежден, что Евросоюзу будет сложнее продолжать свою климатическую политику.

«Америка сейчас явно вышла “офлайн” в отношении климата. С учетом того, что Азия о нем вообще никогда не думала, Европейской комиссии будет теперь очень сложно сохранить зеленый вектор. Потому что в таком случае ЕС проиграет в мировой конкуренции», – говорит Кальюлайд.

Однако это не значит, что теперь Эстония может прекратить все зеленые инициативы и спокойно делать ставку на сланец

«Эстонии сложно сделать что-то такое, что бы вышло за рамки того, что в Европе считается ожидаемым и нормальным. Ведь нам очень важно, чтобы у наших товаров и услуг был доступ к европейскому рынку. Самостоятельно мы не особо что можем сделать. Но дискуссии на европейском уровне об этом будут», – говорит Кальюлайд.

Тренд четвертый: Трамп заставит потратиться на оборону

Еще одно направление политики Трампа, которое заметил Кальюлайд, заключается в том, что президент США будет стараться сделать все, чтобы европейские страны начали больше тратить на оборону.

«Во-первых, это выгодно для США (многие системы вооружений можно купить только у американских компаний – напрямую баксы в бюджет США). Во-вторых, они считают, что Америка значительно больше делает в этой области, чем страны Европы, и с идеологической точки зрения американцы это считают несправедливым. Думаю, что уже в ближайшее время мы увидим, как Америка будет настаивать на том, что продолжать в том же духе Европа больше не может», – говорит Кальюлайд.

А вот к НАТО у Трампа отношение изменилось, отмечает депутат, и скорее в позитивную сторону.

«Если в 2016 году он намекал, что НАТО потеряло свою актуальность, и задавался вопросом, зачем оно вообще нужно, то теперь он сменил риторику. “Я вообще-то спас НАТО”, – говорит теперь Трамп, напоминая, что именно его давление привело к тому, что страны альянса увеличили свои расходы на оборону», – говорит Кальюлайд.

Он убежден: если на Эстонию будет совершено нападение, велика вероятность, что Соединенные Штаты придут на защиту нашей страны.

«Мне кажется, что для республиканских конгрессменов – что демократов, что республиканцев – НАТО является очень важной организацией. Нападение на любую страну альянса (неважно, маленькая она или большая) они считают посягательством на их интересы и влияние в мире. Они бы посчитали действия России слишком наглыми. “Кто они вообще такие? Что они себе позволяют?” И Россия понимает, что у ее атаки будут серьезные последствия. Думаю, что если Европа будет больше тратить на оборону, мы можем здесь себя чувствовать довольно спокойно», – говорит Кальюлайд.

Однако в целом он призывает не торопиться с выводами в отношении политики Трампа: еще прошло слишком мало времени.

«Если сейчас начать делать преждевременные выводы, получатся очень глупые решения. В первые несколько месяцев будет масса фейерверков – но надо понять, что из этого останется по прошествии времени. Они не могут серьезно заниматься ста вопросами – нужно понимать, на что США будут делать акцент», – говорит Кальюлайд.