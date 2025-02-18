Назад 18.02.25, 12:31 Министр экономики Кельдо: надеюсь, что в Эстонии появится атомная электростанция По словам министра экономики Эркки Кельдо, для получения дешевой электроэнергии Эстонии крайне необходимы новые производственные мощности.

Министр экономики Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann

В интервью Delfi Кельдо отметил, что стране нужны как наземные, так и морские ветряные парки.

«Вероятно, нам также потребуется атомная электростанция и газовые электростанции. Я надеюсь, что атомная электростанция появится. Решением для Эстонии является диверсифицированный энергетический портфель и очень хорошие связи с союзниками», – подчеркнул министр.

Он добавил, что причиной роста цен на энергию является нехватка производственных мощностей и слишком долгосрочная зависимость от российской энергии.

«В Европе в настоящее время нет стратегических запасов нефти и природного газа. Однако у нас есть ветер и солнце, которыми мы сами владеем и которые можем использовать», – отметил Кельдо.