Назад 17.01.25, 11:12 Ветры перемен в энергетике: за стоимость тепла переживать не стоит Синхронизация Эстонии в феврале 2025 года с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E – важный этап в повышении энергетической независимости нашего государства. Этот процесс может повлиять на цены электроэнергии, создавая как риски, так и возможности. Однако для успешной интеграции потребуется дальнейшая модернизация инфраструктуры и гибкое регулирование рынка, пишет доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.

Игорь Крупенский. Foto: Частный архив

Ветряная энергетика в Эстонии продолжает активно развиваться, что вносит значительный вклад в достижение климатических целей. Однако рост возобновляемых источников энергии ставит новые задачи, такие как необходимость регулируемых мощностей, компенсирующих их переменность. Это требует инвестиций в технологии накопления энергии и гибкие энергоресурсы, включая электростанции на газе и биомассе, а также усиление региональной интеграции энергосистемы.

В центре внимания остается и атомная энергетика. Несмотря на то, что рабочая группа по атомной энергии рекомендовала строительство АЭС в нашей стране, ряд вопросов пока не решен – в частности, в области безопасности, финансирования и общественного восприятия. В этом году можно ожидать продолжения дискуссий на эту тему и уточнения планов по выбору технологий и местоположения атомной электростанции.

В столичном районе Пальяссааре запланировано строительство крупнейшей в регионе теплонасосной станции мощностью 120 МВт, которая будет использовать остаточное тепло фекальной канализации. Эта станция сыграет значительную роль в обеспечении таллиннцев экологически чистым теплом. Кроме того, в Эстонии активно планируют внедрять тепловые насосы различной мощности: от крупных систем для теплоснабжения целых городов до компактных решений для отдельных зданий. Один из драйверов этого процесса – постепенное понижение температур в системах центрального отопления, что делает использование тепловых насосов более эффективным и экономически целесообразным.

Ситуация с газом непредсказуема

В области тепловой энергии можно ожидать стабильных цен, особенно в районах с центральным отоплением, где преимущественно используется биомасса. Этот ресурс обладает устойчивыми ценовыми характеристиками и низкой волатильностью.

Однако ситуация с газом остается крайне непредсказуемой; его стоимость может варьироваться в диапазоне от 20 евро за МВт/ч (как три года назад) до 200 евро за МВт/ч (как два года назад). Газ в основном используется в частных домах, некоторых квартирных домах и небольших системах центрального отопления, что делает зависимость от его цены более ощутимой для этих групп потребителей.

Что касается электроэнергии, то на ее стоимость сильно влияют внешние факторы, поскольку Эстония импортирует электричество. Ключевыми переменными тут остаются надежность подводных соединений с Финляндией, состояние энергосоединений между Литвой и Швецией, а также доступные операционные мощности финских атомных электростанций, в связи с чем прогнозировать цены на электроэнергию достаточно сложно.

К примеру, недавнее повреждение электрокабеля Estlink 2 в очередной раз подчеркнуло важность надежности инфраструктуры для обеспечения стабильного энергоснабжения. Этот инцидент временно ограничил пропускную способность энергосообщения между Эстонией и Финляндией, что могло повлиять на рыночные цены на электроэнергию в зависимости от текущего спроса и доступных резервов мощности.

На долгосрочную перспективу синхронизация должна способствовать стабилизации цен, но ключевыми факторами остаются инвестиции в модернизацию и диверсификацию источников энергии. К сожалению, мы в этом вопросе заметно запоздали: последняя регулируемая мощность – электростанция Аувере – была построена более десяти лет назад. Кроме того, почти на протяжении десятилетия по разным причинам в Эстонии не строились новые ветряные парки. Для устойчивого будущего нам необходимо ускорить развитие локальных возобновляемых ресурсов и систем накопления энергии.