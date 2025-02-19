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  • 19.02.25, 08:55

Трюк больше не работает: при продаже фирмы придется платить налог

Налоговый департамент считает, что изменение закона о подоходном налоге лишило владельцев фирм возможности откладывать уплату налога. Однако юристы с этим не согласны.
Налогово-таможенный департамент вынес обязывающее предварительное решение, которое повлияет на сложившуюся налоговую практику.
  • Налогово-таможенный департамент вынес обязывающее предварительное решение, которое повлияет на сложившуюся налоговую практику. Foto: Andras Kralla / Äripaev
Если владелец или пайщик компании продает свою долю, он может либо сразу уплатить с нее подоходный налог, либо отсрочить его, передав свою долю в управление холдинговой компании до продажи. Этот механизм был подтвержден в Эстонии еще 15 лет назад после судебных разбирательств владельцев лесопромышленного концерна Sylvester с Налоговым департаментом.
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