Трюк больше не работает: при продаже фирмы придется платить налог

Налогово-таможенный департамент вынес обязывающее предварительное решение, которое повлияет на сложившуюся налоговую практику. Foto: Andras Kralla / Äripaev
Если владелец или пайщик компании продает свою долю, он может либо сразу уплатить с нее подоходный налог, либо отсрочить его, передав свою долю в управление холдинговой компании до продажи. Этот механизм был подтвержден в Эстонии еще 15 лет назад после судебных разбирательств владельцев лесопромышленного концерна Sylvester с Налоговым департаментом.
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Решение об уходе в основном рассматривают предприниматели, чьи бизнесы не имеют прочной связи с эстонским рынком и чей перевод деятельности в другую страну является более простым, пишет налоговый консультант адвокатского бюро Ellex Raidla Дмитрий Розенблат.
Основной выигрыш от реформы декларирования счетов заключается в повышении эффективности работы Налогово-таможенного департамента (MTA), и лишь треть дополнительного поступления в госбюджет обеспечивается за счет сокращения налогового разрыва.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.