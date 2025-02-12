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  • 12.02.25, 09:42

Лиги: от снижения налога на продукты питания выиграют лишь продавцы

Эстонские розничные торговцы считают необходимым введение налоговых исключений для основных продуктов питания, однако министр финансов Юрген Лиги считает это предложение циничным, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Julia-Maria Linna
Председатель правления центрального кооператива Coop Райнер Рохтла заявил, что Эстония могла бы проанализировать введение налоговых исключений на продукты питания, которые действуют в большинстве европейских стран.
По его подсчетам, если бы овощи, мясо и молочные продукты облагались налогом по ставке 13%, это означало бы сокращение доходов государства на 40 млн евро, однако это поддержало бы эстонских производителей и повысило бы покупательную способность семей, испытывающих материальные затруднения.
Однако, по словам министра финансов Юргена Лиги, больше всего в случае снижения ставки выиграют более состоятельные потребители и розничные торговцы: «Они, по сути, получат налоговый доход, и в итоге цены на продукты питания либо не упадут вовсе, либо упадут настолько, что государство будет платить сотни миллионов евро из своего бюджета. Этих сотен миллионов нет».
Министр добавил, что это циничное предложение во всех смыслах, потому что маржа прибыли розничных торговцев выросла, а теперь, в сложное время, они, по словам Лиги, хотят от государства льгот.
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