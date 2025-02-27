Условия, демография, финансирование. Почему в Эстонии не хватает врачей?

Скорая помощь не приходит вовремя в отдаленных регионах страны. Семейных врачей становится все меньше, а нехватка медсестер носит хронический характер. В чем причина главных проблем Эстонии в сфере здравоохранения?
- Демография, условия работы, более привлекательные условия в других странах – такими видит причины нехватки врачей и медсестер в Эстонии председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Foto: Лийз Трейманн
По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, хотя здравоохранение и нуждается во вливании большего количества денег, чем это делается сейчас, причины многих проблем не носят финансовый характер. Как пример, нехватка семейных врачей: дело не в деньгах, а в демографии.
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